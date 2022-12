Nacho Lozano ¡al horario estelar de Telemundo junto a Jacky Bracamontes! El exrostro del programa matutino Hoy Día dará el salto al prime time de la cadena hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nacho Lozano Nacho Lozano; Jacky Bracamontes | Credit: Telemundo; Mezcalent Nacho Lozano quedó fuera del programa matutino Hoy Día con el inicio a principios de diciembre de su nueva etapa, cuya conducción corre a cargo ahora de Adamari López, Penélope Menchaca, Andrea Meza y Chiky Bombom. Los despidos y cambios en Telemundo incluían, sin embargo, un nuevo rumbo para el periodista mexicano en la cadena hispana. El comunicador, quien supera los 200 mil seguidores en la red social Instagram, continúa formando parte de las filas de Telemundo, ahora a través de los noticieros de la cadena, desde donde ha seguido informando a la audiencia de lo que acontece en el mundo. Tan contentos están los ejecutivos de la compañía con su desempeño profesional que en los próximos días Nacho dará el salto al horario estelar de Telemundo por la puerta grande. Nacho Lozano Nacho Lozano | Credit: Instagram Nacho Lozano Nacho Lozano Nacho Lozano | Credit: Instagram Nacho Lozano El conductor ha sido elegido para conducir el sábado 31 de diciembre Bienvenido 2023, el programa especial en vivo con el que la cadena dará la bienvenida al año nuevo. No estará solo. Jacky Bracamontes y Chiky Bombom lo acompañarán en la conducción desde el icónico Times Square de Nueva York, mientras que Alix Aspe se unirá a ellos desde Miami y Andrea Meza y Carlos Adyan se conectarán a la celebración desde San Antonio. Nacho Lozano Credit: Instagram Nacho Lozano "¡Nos vamos a divertir y brindaremos por el 2023!", compartió Nacho a través de sus historias de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La transmisión de tres horas y media iniciará a las 10 p. m., hora del Este, e incluirá presentaciones musicales de Ana Bárbara, Gente de Zona, Joss Favela, Luis Figueroa, Manuel Turizo, Natalia Jiménez, Pablo Alborán, Pablo Montero, Silvestre Dangond y Zion & Lennox. Telemundo Credit: TELEMUNDO La audiencia además podrá disfrutar de la emocionante cuenta regresiva al 2023 que comenzará oficialmente con la caída de la famosa bola de Times Square.

