¡Este es el nuevo programa con el que Nacho Lozano vuelve a televisión! "Estoy de regreso" Tras anunciar su salida de Telemundo y la razón, por fin ha compartido con su público el show con el que se pone de nuevo delante de las cámaras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio de los anuncios y cambios de Telemundo en su plantilla, uno de sus profesionales, Nacho Lozano, dio a conocer su salida del canal voluntariamente. Una nueva oferta laboral de la que considera su casa en términos profesionales, Imagen Televisión México, le ofrecía una oportunidad única para presentar uno de los programas mañaneros de más éxito en el país. De momento se conocía de su regreso, pero ahora el conductor ha dado más detalles de este retorno tan esperado por su público querido. "Estoy de regreso", expresó emocionado en la publicidad de lo que va a ser su nueva aventura televisiva. Nacho Lozano Nacho Lozano, periodista mexicano | Credit: Instagram Nacho Lozano "De ingenio afilado como un sable, poseedor de un carisma que irradia confianza, de mente dinámica y poco convencional, y reconocido por los principales líderes del mundo. ¡Bueno, se dice! De Prisa y Corre, con Nacho Lozano, ¡muy pronto, en Imagen Televisión!", dice el video de presentación de lo que será su nuevo show. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Uno de los espacios estrella del canal al que regresa para traer la novedad más informativa en clave de humor, ironía y diversión, esa con la que Nacho siempre ha conquistado al gran público. Después de unos años de gran éxito en la televisión hispana en Estados Unidos, el presentador regresa a su tierra y a esa televisión donde arrancó su carrera como presentador y editorialista de noticias. Los mensajes de cariño de su público y excompañeros de Telemundo no se hicieron esperar. "Éxito, Te quiero", le expresó Adamari López, con quien trabajó en Hoy día. "Te quiero, campeón", añadió Chiquibaby. DPC se emitirá con Nacho, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, por Imagen Televisión. ¡Enhorabuena!

