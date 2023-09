Telemundo anuncia nuevo conductor para La casa de los famosos 4, ¿y Héctor Sandarti? "Estamos seguros de que este nuevo dúo le traerá aún más dinamismo y chispa a la audiencia cada noche", comentó Ronald Day, Presidente de Entretenimiento y Estrategia de Contenido de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nacho Lozano Nacho Lozano y Jimena Gállego | Credit: TELEMUNDO La casa de los famosos regresará al prime time de Telemundo a principios de 2024 con una cuarta temporada que tendrá muchas novedades, empezando por su conductor. La cadena hispana confirmó este miércoles que el periodista Nacho Lozano, quien condujo durante un tiempo el programa matutino Hoy Día (Telemundo), será el nuevo copresentador del exitoso reality show junto a Jimena Gállego. "En cada temporada de La casa de los famosos hemos superado nuestras propias expectativas de brindar un programa repleto de drama y entretenimiento que satisface el deseo de los fans de conocer más a fondo a sus celebridades favoritas", comentó Ronald Day, Presidente de Entretenimiento y Estrategia de Contenido de Telemundo a través de un comunicado de prensa que difundió Telemundo. La casa de los famosos Nacho Lozano y Jimena Gállego, conductores de La casa de los famosos | Credit: TELEMUNDO "Nos complace darle la bienvenida a Nacho para conducir este exitoso formato junto a Jimena, y estamos seguros de que este nuevo dúo le traerá aún más dinamismo y chispa a la audiencia cada noche", agregó el ejecutivo. ¿Y Héctor Sandarti? Sandarti ha llevado las riendas de la conducción del exitoso reality show desde su primera temporada, siendo un pilar fundamental del formato. "Yo también me lo imagino [que estaré en la cuarta temporada] y me encantaría", comentaba en abril de este año en una entrevista con People en Español tras finalizar la tercera temporada. "Amo ser conductor de La casa de los famosos y espero seguir así por muchos años". Parece que no será así. Héctor Sandarti Héctor Sandarti, conductor de La casa de los famosos | Credit: Instagram Héctor Sandarti Por el momento, el conductor no se ha pronunciado al respecto. Más sobre Nacho Lozano Lozano debutó en la pantalla de Telemundo en 2021 como uno de los conductores del show mañanero Hoy Día y luego pasó a ser presentador del Noticiero Telemundo Mediodía. Nacho Lozano Nacho Lozano, nuevo copresentador de La casa de los famosos | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En marzo de este año, el periodista anunció el fin de su etapa en Noticias Telemundo y regresó a México para conducir el programa De prisa y corre de Imagen Televisión. Ahora regresa a la cadena como copresentador de La casa de los famosos.

