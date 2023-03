Nacho Lozano anuncia su salida de Noticias Telemundo El exconductor de Hoy Día y actual presentador de Noticias Telemundo Mediodía dio a conocer la noticia este lunes a través de su perfil de Twitter. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nacho Lozano Nacho Lozano, periodista mexicano | Credit: Instagram Nacho Lozano Nacho Lozano dejará Noticias Telemundo. El periodista mexicano, quien se unió a Telemundo en 2021 para conducir el programa matutino de la cadena hispana tras cerca de 20 años reportando para diferentes medios de comunicación en su natal México, está por concluir su ciclo en la compañía estadounidense. Lozano, quien presenta desde hace varios meses Noticias Telemundo Mediodía tras quedar fuera a finales del año pasado del renovado Hoy Día, compartió este lunes la sorpresiva noticia desde su perfil de Twitter, donde cuenta con más de 300 mil seguidores. Nacho Lozano Nacho Lozano | Credit: Instagram Nacho Lozano "El viernes termino un capítulo entrañable en Noticias Telemundo, hogar para migrantes como yo y lleno de colegas queridos", anunció el periodista. Lozano explicó que su salida obedece a una decisión personal. Nacho Lozano Nacho Lozano | Credit: Instagram Nacho Lozano "Me voy porque decidí arrancar otros proyectos", anunció el periodista. "¿Cómo agradecer a las audiencias que me dejaron acompañarles? Con el corazón entero", finalizó su mensaje el que fuera compañero de Adamari López en las mañanas de Telemundo. Las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar. "¿Cómo crees? Me encanta la manera de dar tus noticias. Te extrañaré porque nunca me las pierdo. Te deseo mucho éxito en tus nuevos proyectos", escribió una persona. "Éxito. Todo nuevo reto es crecimiento, aprendizaje y satisfacción profesional/personal", se puede leer en otro de los cientos de comentarios que invadieron su publicación. Nacho Lozano Nacho Lozano fue conductor de Hoy Día | Credit: Instagram Nacho Lozano SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lozano debutó en la pantalla de Telemundo en febrero de 2021 como uno de los rostros de la información del renovado programa matutino de la cadena hispana. "Nunca me había tocado trabajar propiamente en la televisión estadounidense y eso para mí es una gran responsabilidad y un orgullo", contaba entonces en una entrevista con People en Español.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Nacho Lozano anuncia su salida de Noticias Telemundo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.