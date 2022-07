Nacho Casano recuerda en La casa de los famosos el noviazgo que mantuvo con famosa actriz de telenovelas "Trabajé con ella en A que no me dejas, la novela que protagonicé", contó el actor mexicano a sus compañeros, quienes no pudieron ocultar su sorpresa. "Ella tenía su hija y yo convivía con su hija". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nacho Casano Nacho Casano, concursante de La casa de los famosos | Credit: Telemundo Nacho Casano es probablemente uno de los concursantes de la actual edición de La casa de los famosos (Telemundo) que menos ha hablado de su historial amoroso dentro de las paredes de la casa más famosa de la televisión hispana. El actor argentino se ha mostrado siempre muy reservado con todo lo que tiene que ver con aspectos relacionados con su vida privada. Pero cuando sus compañeros le preguntan, él cuenta hasta donde considera oportuno contar. "Nacho, ¿tú vas a ser papá alguna vez? ¿Te apetecería alguna vez en tu vida?", le preguntó este martes Toni Costa en una conversación en la que también estaba presente Natalia Alcocer. Casano reconoció que sí le gustaría ser padre en algún momento de su vida y admitió que es un tema que ha llegado a abordar con alguna de las exparejas que ha tenido. Fue entonces cuando el actor trajo a la actualidad, sin revelar el nombre de la susodicha, el romance que mantuvo hace varios años con una famosa actriz de Televisa. "Con mi novia hace 7 años cuando ya pasamos algunos meses le dije: '¿Qué pedo? ¿Para dónde vamos? Porque si le vamos a dar en serio checa qué onda con esto porque no sé si tú quieres y yo sí quiero'. Por la edad que tenía ella había que ir definiendo ese tema", contó Casano, quien agregó que sus parejas siempre han sido más grandes que él y por lo general ya tenían hijos. Nacho Casano Nacho Casano en La casa de los famosos | Credit: La casa de los famosos "¿Y los conociste a sus hijos?", quiso saber Alcocer. "Sí, con la que estuve en una novela", respondió sin dar muchos detalles. La concursante de La casa de los famosos no pudo ocultar su sorpresa al conocer que su expareja era famosa e inmediatamente quiso saber de quién se trataba. Toni Costa Natalia Alcocer y Toni Costa en La casa de los famosos | Credit: La casa de los famosos "No quiero dar nombres acá, [pero] si ponemos mi nombre [en Google] ahí salen mil fotos con ella. Ella tenía su hija y yo convivía con su hija", contó el intérprete argentino. "¿Dinos quién es?", trató Alcocer de sacarle la sopa. "Trabajé con ella en A que no me dejas, la novela que protagonicé", se limitó a responder. ¿Quién es la famosa expareja de Nacho Casano? Aunque no llegó a dar su nombre, no es difícil llegar a la conclusión de que Casano se refiere al noviazgo que mantuvo con la actriz y cantante mexicana Lisset, quien participó recientemente en la exitosa telenovela de Univision Mi fortuna es amarte con el personaje de Samia Karam. Lisset Lisset participó en la exitosa telenovela Mi fortuna es amarte | Credit: TelevisaUnivision El actor conserva varias imágenes de su historia de amor con Lisset en su perfil de Instagram, como esta que publicó a principios de 2019 junto a este romántico mensaje: Nacho Casano Nacho Casano y Lisset en 2019 | Credit: Instagram Nacho Casano SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cuando encuentras a alguien que es capaz de iluminar tus momentos más obscuros se siente falso no decirlo, no demostrarlo, no vivirlo. Eso es lo que vivo hoy. Lo que siento. Creo que la imagen dice mucho más que mil palabras. Pero la mejor manera para cerrar mi semana es regalándote mis pensamientos", fueron las palabras con las que compartió la foto. La casa de los famosos se transmite a las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

