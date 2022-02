Myrka Dellanos regresa a Telemundo de la mano de Giselle Blondet Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe conducirán nuevo programa en Telemundo Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alix Aspe,Myrka Dellanos,Giselle Blondet y Veronica Bastos Credit: Telemundo Se fue Suelta la sopa, pero llega a Telemundo La mesa caliente, el nuevo programa de entretenimiento que estrena el lunes, 7 de marzo a las 3pm/2c y que será conducido nada más y nada menos que por Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe. "La Mesa Caliente será un espacio que le ofrecerá a nuestra audiencia los acontecimientos de cada día desde una perspectiva mucho más personal y orgánica con cuatro extraordinarias mujeres que representan distintas culturas, puntos de vista y generaciones", dijo Ronald Day, Presidente de Entretenimiento y Contenido de Telemundo. "Con el estreno de este nuevo formato, nuestra programación de las tardes contará con una parrilla completa y continua de programación original que cubrirá una amplia variedad de temas informativos con los personajes y celebridades favoritas de la comunidad latina". Myrka Dellanos Myrka Dellanos | Credit: Mezcalent Fue en octubre que la cadena dio a conocer que Suelta... saldría del aire. "Durante sus ocho años en el canal, Suelta... llenó un rol importante en nuestra programación de la tarde, ofreciéndole a nuestra audiencia lo último en noticias de entretenimiento y celebridades", se dijo en el comunicado de Telemundo. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Giselle Blondet Credit: (Gustavo Caballero/Getty Images) El programa de farándula era presentado por Jorge Bernal y teníaq como panelistas a Juan Manuel Cortés, Luis Alfonso Borrego, Aylín Mujica, y Orlando Segura.

