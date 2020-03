¡Myrka Dellanos se convierte en la nueva presentadora de Un Nuevo Día! La periodista cubana estará a cargo de la conducción del matutino de Telemundo toda la semana tal y como ha anunciado en sus redes sociales. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Verla delante de una cámara siempre es una buenísima noticia. Esta semana vamos a tener esa dicha. Y es que Myrka Dellanos ha sorprendido gratamente a sus seguidores con un anuncio inesperado. La periodista cubana estará a cargo del programa Un Nuevo Día durante los próximos días. La conductora compartió la noticia a través de su perfil de Instagram con un mensaje conmovedor en medio de esta crisis mundial que acecha tras el brote del coronavirus. “Mañana regreso a Telemundo para presentar el programa matutino Un Nuevo Día toda esta semana.

Le pido a Dios que use mi presencia para traer paz en medio del pánico mundial”, ha dicho agradecida e ilusionada. La que fuera presentadora de Primer Impacto en Univisión por más de una década recibió una ola de mensajes de buenos deseos y cariño de sus fans. Un público fiel que la quiere en televisión, que la recuerda y que no la olvida por todos los buenos y no tan buenos momentos que ha compartido con ella en tantos programas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom “Qué felicidad poder verte en el programa, una periodista tan bien preparada”, “La número uno”, “La mejor de las noticias”, “Qué bien, ya hacías falta en televisión, una periodista excelente”, han escrito algunos de sus seguidores. Durante la ausencia de Adamari López, Myrka nos pondrá al día de los temas más candentes de esa forma tan profesional y única que le hace una de las mejores del medio. ¡Nos unimos a esos mensajes de cariño! Advertisement

