Myrka Dellanos rememora un momento vivido hace 25 años en Primer impacto Camino a una nueva cobertura, la conductora recordó un hecho histórico. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo que es la vida. Myrka Dellanos ha compartido un momento que hoy se repite. En el avión y con destino a Londres, la periodista informó de la cobertura especial que harán desde La mesa caliente de todo lo relacionado con el fallecimiento de la reina Isabel II. Desde los funerales hasta homenajes oficiales, todo estará a disposición de la audiencia de su programa a partir de hoy viernes y con ella en directo. En medio de esta emoción como periodista a la vez que, inevitablemente, tristeza por una pérdida, Myrka recordó un momento que vivió hace la friolera de 25 años. Myrka Dellanos Credit: (Greg Doherty/Getty Images) Por aquel entonces, era una de las conductoras estrella del programa Primer Impacto, en el compartía mesa con su amiga y colega, María Celeste Arrarás. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me trae muchos recuerdos de 1997, cuando murió la princesa Diana", rememoró con respeto sobre un hecho que también cubrió como periodista. Myrka Dellanos Myrka Dellanos | Credit: IG/Myrka Dellanos Cuarto de siglo después, la conductora vuelve a informar del fallecimiento, en este caso, de otro miembro de la casa real británica, esta vez en unas circunstancias menos dramáticas que con Lady Di. Como periodista, poder contar al público de primera mano este hecho histórico que implica el cambio de reinado, títulos y demás asuntos de la monarquía, es un reto que Myrka afronta con todo el profesionalismo e ilusión que la caracterizan,

