Myrka Dellanos sobre la incorporación de Lourdes Stephen a Al rojo vivo: "Le deseo lo mejor del mundo" Lourdes Stephen se convertirá en la copresentadora de Al rojo vivo (Telemundo). Myrka Dellanos opina sobre la elección de la cadena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Myrka Dellanos y Lourdes Stephen Myrka Dellanos y Lourdes Stephen | Credit: Cortesía Myrka Dellanos/vgmediapr Durante más de una década Myrka Dellanos y María Celeste Arrarás fungieron como las presentadoras del programa de noticias Primer impacto (Univisión), al que Arrarás dejó para encabezar su propio show, Al rojo vivo, en Telemundo. Ahora, tras nuevos cambios en Al rojo vivo, es el turno de la dominicana Lourdes Stephen de presentar este formato de show noticioso. "Me encanta que Lourdes sea la nueva presentadora de Al rojo…", dice en exclusiva Dellanos, quien también en alguna ocasión ha ocupado temporalmente la silla de presentadora del show de Telemundo. "Ella tiene una trayectoria de excelencia en la televisión hispana". Stephan se convertirá en la compañera de la periodista mexicana Jessica Carrillo, quien fue la pupila de Arrarás durante años. "Creo que van a tener una buena química", agrega la periodista cubanoamericana, quien actualmente presenta el programa La mesa caliente , también en Telemundo. "Siempre me encanta ver a dos mujeres talentosas juntas! ¡Les deseo lo mejor del mundo!". Myrka Dellanos Myrka Dellanos | Credit: Cortesía Myrka Dellanos/vgmediapr SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otra que se mostró complacida con la participación de Stephen fue Arrarás. "Creo que ambas [Carrillo y Stephen] están más que preparadas para hacer una buena labor", auguró por su parte en exclusiva Arrarás. "Parecen tener buena química, lo que son ingredientes fundamentales para que un programa tenga éxito". Si hablamos de éxito, Dellanos sí que se gozó la última gala de La casa de los famosos, show de telerrealidad que se convirtió en uno de los más vistos en la televisión hispana. "[Fue] muy interesante ver cómo reaccionan las personas en este experimento social donde permanecen encerrados juntos por tanto tiempo", cuenta. "Los felicito [a todos los que participaron] por incursionar en este experimento porque yo jamás podría soportar estar encerrada- mucho menos con otras 16 personas. Yo crecí como hija única, siempre con mi propio espacio y con mucha paz en mi hogar, así que no resistiría".

