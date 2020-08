Así fue la despedida de Myrka Dellanos en su último programa de Al rojo vivo La periodista dijo adiós al famoso espacio de Telemundo justo dos días después de la salida de su compañera y gran amiga María Celestes Arrarás. "Ha sido un gran privilegio". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Apenas dos días después de la salida de María Celeste Arrarás de su programa durante los últimos 20 años, Myrka Dellanos fue la siguiente en dar el adiós definitivo al espacio Al rojo vivo. La periodista era contratada al comienzo de la pandemia para conducir mano a mano con su amiga y compañera el show de noticias que cada tarde emite Telemundo con gran éxito. Cuando todos esperaban que la comunicadora de origen cubano fuera a ocupar el puesto de Arrarás, ella aclaró de inmediato en su despedida a su colega que ella era la próxima en salir. Este viernes acabó su colaboración y fue despedida con todo el cariño por el equipo al completo y especialmente Jessica Carrillo, quien le dedicó unas bonitas palabras a las que Myrka respondió halagada. "Me queda como una de las bendiciones de la pandemia poder entrar en sus hogares y compartir con ustedes día a día. Estamos viviendo un momento histórico en estos tiempos y como periodista poder estar con ustedes trayéndoles las últimas noticias ha sido un gran privilegio", expresó. Image zoom Instagram/Myrka Dellanos SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Agradeció a Telemundo por la oportunidad y, especialmente, al equipo, desde sus compañeros presentadores hasta el último técnico, por hacer un ambiente de trabajo tan agradable. "Los quiero mucho, Dios los bendiga y hasta la próxima amiguitos", concluyó con la mayor de sus sonrisas. Aunque la presentadora ha preferido mantener en privado la causa exacta de su salida, el periodista Javier Ceriani informó en su perfil de Instagram que por ética, amistad y lealtad ella "renunció el día que sacaron a María Celeste". Image zoom (Dimitrios Kambouris/Getty Images) Todo lo mejor a estos dos grandísimos iconos de la televisión hispana en Estados Unidos. ¡Gracias por tanto!

