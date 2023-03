Muere reportero de Televisa Espectáculos El reportero Carlos Tijerino murió la tarde de este 21 de marzo. La comunidad artística no ha tardado en lamentar lo sucedido. ¿De qué murió? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carlos Tijerino Carlos Tijerino, reportero de Televisa Espectáculos | Credit: Instagram (x2) Televisa Espectáculos está de luto. Carlos Tijerino, uno de los reporteros de la unidad de Televisa dedicada a cubrir la información del mundo del espectáculo para nutrir los diferentes programas y noticieros de la compañía, falleció este martes 21 de marzo. "Con profunda tristeza compartimos que nuestro querido amigo y compañero Carlos Tijerino murió la tarde de este 21 de marzo", se dio a conocer desde el perfil de Instagram de Televisa Espectáculos. "Nos unimos a la pena de su familia, amigos e hijos". El reportero perdió la vida "a consecuencia de un infarto fulminante", según informó Televisa Espectáculos. Originario de Jalapa, Veracruz, Carlitos Tijerino, como era conocido cariñosamente dentro del gremio, llegó a la Ciudad de México buscando cumplir su sueño de convertirse en un comunicador. "Ingresó a las filas de Noticieros Televisa para después incorporarse a la dirección de Televisa Espectáculos". Sus compañeros lo definen como un hombre "divertido, solidario, amigo de enorme corazón, responsable, trabajador incansable, lleno de sueños y de proyectos, siempre dispuesto". "Puso su talento siempre a disposición del periodismo de espectáculos, se ganó a pulso el reconocimiento de la comunidad artística, respetó de principio a fin su amada profesión". Además de cubrir notas de la telenovela, Carlos llegó a formar parte de una importante escena de Mi camino es amarte (Univision), historia que protagonizan Susana González y Gabriel Soto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las reacciones de la comunidad artística no se hicieron esperar a través de las redes sociales. Una de las primeras en lamentar lo sucedido fue Maribel Guardia. "Descanse en paz el gran Carlos Tijerino. Un caballero y extraordinario periodista. La gente de la prensa llegan a ser personas muy cercanas y queridas, sobre todo cuando tienen la ética que siempre tuvo Carlos en su quehacer", escribió la artista costarricense desde Instagram. "¿Qué? ¿Cómo? No lo puedo creer. Era divino", escribió la actriz mexicana Iliana Fox.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Muere reportero de Televisa Espectáculos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.