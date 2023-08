Muere expresidente de Telemundo Don Browne María Celeste Arrarás lamentó la muerte de uno de sus mentores a través de sus redes sociales, ¡los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Don Browne Don Browne | Credit: Bryan Bedder/Getty Images "Descanse en paz el querido y admirado Don Browne, ex Presidente de la cadena Telemundo, quien siempre creyó en mí y me brindó grandes oportunidades", escribió María Celeste Arrarás para despedir a quien fuera uno de sus jefes a su paso en la cadena Telemundo. "A pesar de no ser latino invirtió sus energías en el mercado hispano porque siempre tuvo fe en su potencial. Siempre peleó para que a la televisión en español se le diera su debido lugar en la industria. Hoy perdimos a un grande". La periodista puertorriqueña fue una de las primeras celebridades que dio la noticia sobre la muerte de Browne quien se desempeñó como presidente de Telemundo del 2005 hasta el 2011. "Producir contenido original es la estrategia correcta", dijo a People en Español en el 2007 el ejecutivo, quien siempre luchó para darle un lugar a las mujeres y las minorías. "Y cuando combinas eso con un equipo dedicado y talentoso, obtienes grandes resultados". Browne supervisó las 14 estaciones de Telemundo, incluida la división de Programación, Telemundo Studios y Noticias y Deportes. Además, fue responsable de Telemundo Internacional y Telemundo Cable, así como de las iniciativas, ventas y marketing de Medios Digitales de Telemundo. Durante la época que fungió como presidente, la cadena de televisión se destacó por el alto rating de sus producciones hechas para latinos en Estados Unidos. "Siempre amable y también experimenté ese apoyo de su parte cuando comencé en Telemundo. Que hermoso cuando las huellas que dejas son positivas", lamentó la actriz Karla Mongroi. "Descanse en Paz D.Brown". Tras la muerte de su esposa María Brown en 2021 por cáncer, médicos descubrieron que el empresario también tenía cáncer cerebral. Murió a los 80 años. A Brown le sobreviven sus dos hijos, Christopher y Ryan, la esposa de Christopher y sus dos nietas. ¡En paz descanse!

