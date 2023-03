Comunidad artística 'en shock' tras muerte de Ana Piñeres, productora de Pasión de gavilanes 2 y Pálpito "No puede ser. Ana estaba llena de vida". La productora ejecutiva y creativa de series a nivel mundial falleció en la madrugada de este lunes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ana Piñeres Michel Brown y la productora Ana Piñeres | Credit: Instagram Ana Piñeres La televisión colombiana amaneció este lunes de luto. La productora ejecutiva y creativa de series a nivel mundial como la segunda temporada de Pasión de Gavilanes (Telemundo), Pálpito (Netflix) o La venganza de Analía (Netflix), Ana Piñeres Angarita, falleció este 20 de marzo. Así lo dio a conocer a través de un comunicado en las redes sociales CMO Producciones, la productora colombiana de la que era vicepresidenta, productora ejecutiva y creativa. "Nuestra amiga y compañera, Ana Piñeres Angarita, falleció en la madrugada del lunes 20 de marzo rodeada de su familia y amigos más cercanos. Ana, vicepresidenta y productora ejecutiva y creativa de CMO Producciones, deja un gran legado del cual estamos orgullosos y que sin duda alguna seguirá marcando la memoria audiovisual del país", se compartió desde el perfil de Instagram de CMO Producciones. "Todo el equipo CMO Producciones en cabeza de Clara María Ochoa Domínguez, su presidenta, quiere manifestarle los más amorosos y sinceros sentimientos de solidaridad y condolencias a la familia de Ana, a sus padres, a Lina, su esposa, hermanos, y a todos los que tuvieron el privilegio de conocerla y compartir con ella. Para Ana fue prioridad servir y contribuir al sector cultural, y a través de su liderazgo, tenacidad y gestión consiguió importantes logros para la industria cinematográfica en Colombia y América Latina. También se destacó por su amor y pasión por la creación y producción de historias para el cine y la televisión, las cuales quedaran en la memoria histórica de Colombia y el mundo. Extendemos nuestro saludo y agradecimientos por su solidaridad a toda la comunidad audiovisual y creativa de Hispanoamérica. Ana vive en nosotros para siempre". La noticia generó un gran shock y tristeza entre la comunidad artística, que no tardó en lamentar lo sucedido. "No sé qué habrá pasado, pero me duele el corazón con esta noticia. Descansa en paz", escribió la actriz colombiana Natasha Klauss, quien dio vida a Sara Elizondo en Pasión de gavilanes. Instagram Credit: Instagram Instagram Credit: Instagram "No puede ser. Ana estaba llena de vida", compartió por su parte la actriz colombiana Katherine Porto, quien interpretó a Romina Clemente, la villana de Pasión de gavilanes 2. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ana Lucía Domínguez, quien trabajó con Piñeres en la exitosa serie de Netflix Pálpito, quiso dedicar unas emotivas palabras a su "amiga", "productora" y "compañera de viajes". "Ana mi amiga, mi productora, mi compañera de viajes, la más devota de El Rosario; gracias por tanto amor, por tantas enseñanzas y por todo lo que hiciste y dejaste sembrado en nuestro país. La industria siempre te recordará como una mujer llena de creatividad, honestidad y entrega. Te amaremos siempre. Ya en el cielo hay un angelito más", escribió Domínguez. ¡Descanse en paz!

