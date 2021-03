¡Muere Alberto Ciurana! Alberto Ciurana, directivo de TV Azteca y otrora presidente de contenido de Univision murió por complicaciones derivadas del coronavirus Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Alberto Ciurana, director de contenido de TV Azteca murió por complicaciones derivadas de la covid-19, así lo dio a conocer este martes Benjamín Salinas, vicepresidente del Consejo de Grupo Salinas en su cuenta de Twitter. "Lamento enormemente el fallecimiento Alberto Ciurana, un entrañable colaborador a quien Azteca le debe mucho de lo que juntos construimos; en esta casa siempre será recordado con cariño y agradecimiento. Envío un abrazo a sus familiares y amigos", escribió Salinas. El pasado 10 de marzo, Ciurana compartió un mensaje en su perfil de Instagram confirmando que había contraído el coronavirus. "Lamento comunicarles que estoy contagiado de COVID-19. Tengo síntomas leves pero requieren de atención médica", escribió el director de contenido y distribución de TV Azteca. Días después, el directivo de la cadena fue internado tras sufrir síntomas de gravedad. Así lo confirmó también en sus redes el periodista Gustavo Adolfo Infante quien anunciaba que se encontraba "muy delicado". El ejecutivo mexicano ocupó cargos como Presidente y Director General de la firma internacional DT Consulting, Presidente de Programación y Contenido de Univisión Networks, y Vicepresidente de Televisa por 15 años. ¡En paz descanse Alberto Ciurana!

