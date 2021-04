Muere actriz de doblaje mexicana que trabajó en Pokemón y Toy Story Diana Pérez, de 51 años, dio vida a reconocidos personajes en producciones de dibujos animados como Pokemón o Toy Story y en series como Sabrina, la bruja adolescente. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La actriz y directora de doblaje Diana Pérez, que daba vida a personajes icónicos como Jessie en la serie animada Pokemón, ha fallecido a los 51 años, informó este martes la Asociación Nacional de Intérpretes de México. La institución envió sus condolencias a los amigos y familiares de Pérez. "Con profundo dolor informamos que la actriz y directora de doblaje Diana Pérez ha fallecido. La eterna voz de Jessy del equipo Rocket. Descanse en paz", escribió la página de Doblaje Mexicano en sus redes una hora después del anuncio oficial. Entre los papeles en los que Pérez se destacó se encuentran Monkey D. Luffy, del ánime One Piece; la madre de la pequeña Bonnie en las películas animadas Toy Story 3 & 4; y el de Jessie, en Pokemón, que asumió en 1997 y desempeñaba hasta la actualidad, según el diario El Milenio. Hasta el momento se desconocen las casas de su fallecimiento. Colegas y fans que conocían su amplia trayectoria han expresado su dolor y admiración a la intérprete. "En paz descanse Diana Pérez, una mujer fuerte, culta, inteligente y muy talentosa. Ya estás bien, amiga... ya no te duele nada. Buen viaje", escribió su amigo y colega Eduardo Garza, reconocido por personajes como Elmo de Plaza Sésamo o Krilin de Dragón Ball Z. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También Juan Carralero, actor que dio voz a Will Smith en El príncipe del Rap, dedicó unas palabras a Diana. "A viajar con el equipo Rocket a la velocidad de la luz mi querida Diana Pérez. Ya es una con el universo. La voy a extrañar". Según Milenio, Pérez contaba con más de 20 años de experiencia en el mundo del doblaje. También dio voz a Hilda Spellman en Sabrina, la bruja adolescente, Tracy McConell en Cómo conocí a tu madre y Frida Suárez en El Tigre: las aventuras de Manny Rivera.

