Una actriz argentina tiene un orgasmo ante las cámaras que la obliga a salir del set. ¿Qué se lo provocó? La actriz Moria Casán aseguró haber tenido un orgasmo ante las cámaras en un concurso de baile en la televisión argentina. No solo en el programa !Mira quién baila! (Univision) se pueden presenciar peleas y mucho drama. En el show de televisión argentino Bailando 2017, la actriz y vedette Moria Casán, una de las jueces, dijo sentir un orgasmo al ver a los concursantes Hernán Piquín y Macarena Rinaldi bailar en el show. "Sí señores, así como lo leen, un orgasmo. Vi mucha emoción, vi gente alada, vi cosas que me hacen bien al alma. Vi manejo corporal, la danza es libertad", dijo Casán a la pareja que calificaba. "La libertad de expresar sentimientos. Todo el manejo que tiene y ese arte y manejo de pasión eso se transmite. Les digo algo, no quiero que piensen mal, que soy una loca. Tuve un orgasmo sensorial, de verdad, voy a necesitar ir al baño, lo siento es mi verdad. Es algo puro, es algo orgásmico, me pasa una cosa rara". Dicho eso, ante el asombro de los concursantes, los jueces y el conductor del programa, la legendaria artista se levantó, abandonó el set y fue directamente al baño.

