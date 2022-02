MJ Acosta revela los secretos de su éxito en el mundo del deporte La periodista dominicana y conductora en el show Total Access de la NFL, MJ Acosta, ofreció consejos a las nuevas generaciones que tienen sueños y buscan romper con los estereotipos en el mundo del deporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El camino hacia el éxito de la periodista dominicana MJ Acosta ha sido largo, pero satisfactorio. Así lo considera la comunicadora, quien está orgullosa de ser una digna representación de la mujer afrolatina en la televisión y en el mundo del deporte. En una entrevista para People VIP, la también conductora del podcast On the Turf sobre las mujeres en el deporte, dijo que siempre pensó que se iba a dedicar al baile y que luego de trabajar en un programa de televisión, ahí se enamoró del periodismo y resurgió su amor por el deporte que aprendió desde pequeña gracias a la influencia de su familia donde el béisbol era como una religión. "En el mundo deportivo, la mayoría de las personas me decían no puedes ser tan femenina, tan picante como eres. Yo decía ¿y porqué no? Conozco muchas mujeres como yo que les encanta el deporte, las dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo. Fue una batalla grande porque yo no quería quitar esa parte de mí para ser exitosa en esta carrera. La lección más grande es ser auténtica", confesó Acosta. MJ Acosta Credit: Chris Polk /Shutterstock for People En Español "Siempre tenía los deportes como parte de mi crianza, en la televisión o mi papá en cancha jugando baloncesto con mis tíos o amigos", dijo. Para conocer más en detalles la historia de MJ Acosta, ¡mira el video de la entrevista colgado arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

