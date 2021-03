Redes sociales estallan tras polémica primera expulsión en Mira quién baila La "injusta" –así lo calificaron muchos– eliminación de Mariajosé generó una ola de críticas y quejas que salpicó al jurado. Patricia Manterola salió a dar una explicación en Instagram. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Mira quién baila Univision All Stars vivió este domingo su primera eliminación en una gala en la que el chef Yisus se coronó nuevamente como el concursante más destacado de la noche. Tras dos programas dando lo mejor de sí en la pista de baile, Mariajosé Alvarado, quien fuera participante del programa Enamorándonos (UniMas), tuvo que decir adiós a la competencia luego de que los jueces –Dayanara Torres, Casper Smart y Paty Manterola– consideraran en base a su desempeño que ella debía ser la primera eliminada. Una decisión que no estuvo exenta de polémica y controversia en las redes sociales, donde muchos televidentes expresaron su descontento ante el veredicto del jurado. "¡Qué horror! No me gusta cómo están calificando los jueces. No merecía irse" o "Injusto que te sacaran. No sé qué ven los jueces. No me gusta cómo están evaluando", se puede leer entre los cientos de comentarios que comenzaron a invadir las publicaciones del programa. Mira quién baila Image zoom Mira quién baila | Credit: UNIVISION El malestar del público por su eliminación salpicó a los jueces, quienes también recibieron en sus respectivos perfiles de Instagram duras críticas por su trabajo, especialmente Patricia Manterola, quien fue la encargada de comunicar la eliminación de la 'amorosa'. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz y cantante no dudó en hacer frente a la avalancha de críticas, dejando claro que, aunque a ella le tocó dar el resultado, "yo no tengo el poder de eliminar a nadie". Patricia Manterola Image zoom Credit: Instagram Patricia Manterola "Es una votación entre todos y en esta temporada nos pidieron que se analizaran 4 cosas: baile, dominio, emociones y evolución", explicó la intérprete mexicana de 48 años. Desbordada por tantas muestras de cariño, Mariajosé no tardó en agradecer el apoyo del público a través de su cuenta de Instagram, donde compartió el siguiente mensaje: "Contenta y feliz de ser su ganadora. Gracias Juan Carlos Nicot [su bailarín] por haberme ayudado tanto en este baile que la verdad nunca tuve en mente bailar esta semana. Así como lo dije, tengo tantos pensamientos en mi mente que no he podido llegar a decir. Pero lo que hoy me importa son ustedes, ustedes que me ven en la casa, ustedes que vieron todo. Gracias desde el fondo de mi corazón por tantas palabras reales, tanto apoyo y amor que recibo de ustedes hoy, mañana y toda la vida #TeamMariajose hasta el final", escribió la nutricionista.

Share options

Close Login

View image Redes sociales estallan tras polémica primera expulsión en Mira quién baila

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.