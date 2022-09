¡Vuelve Mira Quién Baila All Stars! Y lo hace con nuevos rostros y grandes cambios TelevisaUnivision ha confirmado el estreno del famoso programa de baile el próximo 9 de octubre. ¿Quién lo presentará? ¿Quiénes serán los jueces? Llegan muchas sorpresas Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Confirmado! Mira Quién Baila All Stars regresa a Univision. Para alegría de su público, la décima edición del show se estrenará el próximo 9 de octubre. Así lo ha dado a conocer TelevisaUnivision, además de las sorpresas y novedades que se vienen con el programa más movidito de la televisión. Entre las muchas innovaciones, cabe destacar "un nuevo elenco y presentaciones de baile de alto nivel", informa el comunicado de la cadena. ¡Eso no es todo! También habrá "un nuevo panel de jueces" que se anunciarán en breve junto al listado de los 8 participantes de esta edición. Mira Quién Baila All Stars Mira Quién Baila All Stars | Credit: Cortesía de TelevisaUnivision Lo que sí está más que confirmado es quién será la conductora. "¡Estamos de vuelta!", anunció feliz Chiquinquirá Delgado. ¿Y quién la acompañará en la co-presentación? También hay noticias frescas. Se unirá "a ella un nuevo co-anfritión", lee el escrito oficial. El año pasado lo hizo junto a Borja Voces, pero el nombre de su nuevo acompañante no ha sido desvelado todavía. Chiquinquirá Delgado Chiquinquirá Delgado se encargará de la conducción de MQB | Credit: Cortesía de TelevisaUnivision A esa lista de novedades hay que sumarle quién se encargara de cubrir todo lo que pase detrás de las cámaras, como vestuarios, sala de espera y demás, y también el jurado que analizará los bailes de estos 8 participantes. Todos secretos muy bien guardados que pronto verán la luz. El famoso show de baile llegará "con noches temáticas que transportarán a los espectadores a algunos de los momentos más icónicos del entretenimiento cada semana", apuntan. Mira Quién Baila All Stars se emitirá en Domingos en familia de Univision a las 8 PM, hora del Este. ¡Qué ganas!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Vuelve Mira Quién Baila All Stars! Y lo hace con nuevos rostros y grandes cambios

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.