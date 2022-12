La vida de Miguel Bosé en serie biográfica está causando ámpula Tras caracterizarse por ser hermético sobre su vida personal, Miguel Bosé abre su intimidad en una serie donde cuenta de manera directa los pasajes más oscuros de su existencia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 1 de diciembre de 2022, se llevó a cabo el estreno de la serie biográfica de Miguel Bosé en la plataforma Paramount +. Desde su primer episodio se han presentado sin censura pasajes que definieron la personalidad y trayectoria profesional del cantante de origen español. Para encarnarlo en la pantalla chica se eligió a los actores José Pastor, quien recrea su etapa de juventud, e Iván Sánchez, que está encargado de mostrar las vivencias del también compositor en su época adulta. En esta oferta televisiva se ofrece un relato sin concesiones sobre la forma de conducirse de Bosé como artista, pero también en la parte humana; lo cual, dista mucho de lo reservado que había sido siempre con su intimidad. Así, queda al descubierto que este famoso ha atravesado por diversas experiencias buenas, malas y plagadas de secretos oscuros que ahora quedan al descubierto; donde se incluye su ansiado anhelo por convertirse en padre y su forma de conducirse en sus relaciones sentimentales. Además, se permite apreciar el carácter rebelde, libre y disruptivo del cantante. Esta emisión, producida por Paramount, en colaboración con Shine Iberia (Banijay Iberia), Elefantec Global y Legacy Rock, cuenta con seis capítulos que fueron dirigidos por Miguel Bardem y Fernando Trullols, la escritura estuvo a cargo de Ángeles González Sinde, Isabel Vázquez y Boris Izaguirre. Miguel Bose Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En este retrato audiovisual del intérprete de "Amante bandido" se descubre la relación con su padre Luis Miguel Dominguín, una figura destacada en la historia del toreo español. Por su parte, Lucía Bosé, su madre, era una estrella de cine italiana sofisticada y moderna. El cantante "nació bendecido con el carácter fuerte de su padre, la belleza de su madre y la rebeldía y elegancia de ambos". Bosé la serie Credit: Cortesía Paramount + El reparto incluye a Nacho Fresneda, como Luis Miguel Dominguín; Valeria Solarino, encarnando a Lucía Bosé; Alicia Borrachero en el papel de La Tata, figura fundamental en la vida de Miguel Bosé; Ana Jara, quien interpreta a Rosa Lagarrigue Echenique, la mejor amiga y manager del cantante, entre otros. La vida de Miguel Bosé está disponible en Estados Unidos a través de Paramount +

