Michelle Vieth comparte foto de cómo lucía en su primer protagónico: ¿te acuerdas? Luego de perder a su padre hace dos meses, la actriz lucha por mantener una actitud optimista ante la vida. ¡Así se veía hace 23 años en Mi pequeña traviesa! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Michelle Vieth abrió el baúl de los recuerdos para colgar una fotografía en sus redes sociales con la carita angelical que lucía en su primer protagónico en la exitosa telenovela Mi pequeña traviesa. “Se me quita lo pequeña, pero nunca lo traviesa…”, escribió la actriz y presentadora de televisión junto a la fotografía en su cuenta de Instagram, en la que recordó su papel de Julia Paz, una joven huérfana de madre que tenía grandes sueños. La producción se estrenó en 1997 y “Te quiero tanto, tanto” fue el tema musical interpretado por OV7. Un día antes de colgar la imagen, la actriz de recordadas producciones como Soñadoras y Amigas y rivales causó revuelo en las redes sociales al revelar un espectacular cambio de look con motivo de sus 41 primaveras. “Ustedes lo pidieron y mi querido @bphb730 @siete30salon ¡Me sorprendieron para mi cumpleaños! Look cumpleañero gracias querido por regalarme tu talento. Tú, solo tú, siempre tú", escribió junto a la foto, en la que presumía su larga cabellera, ahora rubia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “La verdad es que no tenía ganas de celebrar este año por todo lo que ha ido sucediendo, lamentablemente mi papá falleció hace dos meses y no tenía el ánimo”, dijo a las cámaras del programa de televisión Hoy tras agradecer un encuentro sorpresa con algunos de sus amigos más cercanos Vieth está separada de Luis Caballero mejor conocido como Potro, quien había sido su pareja por varios meses, según el diario El Heraldo de México. Al preguntársele sobre si alguien especial ocupaba su corazón, Vieth no acabó de aclararlo. “[Estoy] llena de amor de mi familia, amigos, hijos y no le puedo pedir más a la vida. Mi papá se fue al cielo, pero se acercó tanta gente a mí y ahora tengo un angelito que nos está cuidando a todos”.

