¿Qué ha sucedido con Mi famoso y yo a un mes de su estreno en términos de audiencia? Tras cuatro emisiones, el show de Univision que conducen Alejandra Espinoza y Adal Ramones no ha logrado destacar en el prime time de la televisión hispana. Sus datos de audiencia hablan por sí solos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mi famoso y yo Adal Ramones y Alejandra Espinoza; Héctor Sandarti | Credit: TelevisaUnivision; Instagram Héctor Sandarti Era una de las grandes apuestas de Univision de este año dentro de su programación de 'Domingos en Familia', pero Mi famoso y yo está lejos de ser el éxito esperado. A un mes de su estreno, la competencia de niños que presentan Adal Ramones y Alejandra Espinoza no ha logrado destacar en el prime time de la televisión hispana. Por el contrario. El show, que tiene como jueces a la influencer Kimberly Loaiza, el cantautor Julión Álvarez y el actor Gabriel Soto, no ha dejado de perder televidentes semana tras semana. El programa se estrenó el pasado domingo 19 de marzo ante 1,037,000 televidentes (P2+), una cifra que no ha hecho más que disminuir conforme ha ido avanzando la competencia. Alejandra Espinoza Adal Ramones y Alejandra Espinoza, conductores de Mi famoso y yo | Credit: TelevisaUnivision En su segunda emisión, el show promedió 929 mil televidentes (P2+) mientras que en su tercera semana bajó hasta los 881 mil televidentes (P2+). Su dato más bajo hasta la fecha llegó este domingo 9 de abril cuando su audiencia cayó por primera vez por debajo de los 800 mil televidentes (P2+), lo que llevó al programa a registrar su mínimo histórico de audiencia. Domingo, 19 de marzo: Mi famoso y yo: 1,037,000 (P2+) Domingo, 26 de marzo: Mi famoso y yo: 929 mil (P2+) Domingo, 2 de abril: Mi famoso y yo: 881 mil (P2+) Domingo, 9 de abril: Mi famoso y yo: 777 mil (P2+) Mi famoso y yo se ha visto superado en todas sus emisiones por la oferta de la competencia, el reality show de Telemundo La casa de los famosos. El show que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego se ha convertido en el programa más visto actualmente en el prime time dominical de la televisión hispana. Héctor Sandarti Héctor Sandarti, conductor de La casa de los famosos | Credit: Instagram Héctor Sandarti Domingo, 9 de abril 1.La casa de los famosos: 1,080,000 2.Mi famoso y yo: 777 mil Domingo, 2 de abril 1.La casa de los famosos: 995 mil 2.Mi famoso y yo: 881 mil Domingo, 26 de marzo 1.La casa de los famosos: 1,028,000 2.Mi famoso y yo: 929 mil Domingo, 19 de marzo 1.La casa de los famosos: 1,136,000 2.Mi famoso y yo: 1,037,000 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mi famoso y yo presenta a seis niños de cinco a seis años de edad, cada uno de los cuales forma equipo con una celebridad (Laura León, Mariana Echeverría, Cecilia Galliano, Edwin Luna, Diego Shoening y Lambda García) que los apadrina para estar un paso más cerca de alcanzar sus sueños. Cada semana, los concursantes deben enfrentar diferentes desafíos que involucran actividades como baile, canto, actuación y comedia para impresionar a los jueces.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Qué ha sucedido con Mi famoso y yo a un mes de su estreno en términos de audiencia?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.