¿Cómo fue la vida dentro del fenómeno Menudo? Esta serie lo cuenta Los actores Yamil Urena y Sian Chiong cuentan detalles desconocidos de la historia del grupo juvenil en la bioserie Súbete a mi moto, que se estrena este domingo en EstrellaTV. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir De pequeño, Yamil Urena jamás hubiera podido pertenecer a Menudo. No por falta de talento, sino porque sus padres nunca lo hubiesen permitido. "Siento que nunca me hubiesen dejado audicionar", confiesa el actor puertorriqueño a People en Español. "Mis padres son de cierta manera bastantes conservadores y estuvieron muy al pendiente de mi crianza y de lo que estaba haciendo". Pero el universo conspiró y ahora es una pieza importante de la bioserie Súbete a mi moto, que cuenta la historia del fenómeno musical de los años ochenta que revolucionó a toda una generación. La producción se estrena este domingo en la cadena EstrellaTV. Urena le da vida al creador y fundador del grupo, Edgardo Díaz, luego de ganarse el papel en una audición exprés por vídeo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El proceso de casting para mí fue corto. Yo estaba en Puerto Rico terminando un proyecto, lo envío [en vídeo] por la mañana y ese mismo día, al final del día, me llaman para decirme que el personaje era mío", cuenta entre risas. "¡El protagónico así de rápido! Pero lo que no me esperaba era que íbamos a empezar a grabar tan pronto. Tuve alrededor de dos semanas desde el momento en que recibí los libretos hasta el día que empecé a grabar... para grabar este personaje tan complejo". Image zoom Credit: Siul Martinez Pero más allá de su propio personaje, con el que admite compartir la pasión por lo que hace y la perseverancia, el actor tuvo que aprender la historia del quinteto que por años enloqueció a las chicas. "Conocía de Menudo pero no sabía la historia de Menudo", confiesa. "Cuando leo los libretos, me doy cuenta de que no lo conocía. Yo conocía de Ricky Martin, Robi Draco Rosa, Charlie Massó, Johnny Lozada, un sinnúmero de artistas que habían pasado por esa agrupación, para mí fue una sorpresa enterarme de que eran más de 35 integrantes [los que pasaron por el grupo]". Urena asegura que desconocía el desfile de integrantes y cómo los iban cambiando. "Me costó trabajo entender cómo Edgardo Díaz pudo hacer todos esos cambios, y [que] no le afectó el daño que muchos de ellos sufrieron porque les arrebataron ese sueño, esa oportunidad que en algún momento tuvieron y que no se sabía cuándo iba a terminar. Era tan incierto, creo que fue lo que más me costó trabajo procesar". Image zoom Credit: Oscar Ponce Ese y otros detalles desconocidos saldrán a relucir en la serie, en la que el actor cubano Sian Chiong, interpreta a Joselo Vega. "Lo más difícil de interpretar a personajes famosos, aunque tengo entendido que a Joselo no le gusta que se le llame así, es eso mismo: el lograr captar la esencia de una persona real", cuenta Chiong. "Lograr captar la esencia de alguien que no conoces, porque yo no conocía a Joselo antes de hacer el proyecto y tuve la suerte de tener una videollamada con él para poder estudiar su manera de hablar, su manera de gesticular, eso yo creo es el mayor reto, el lograr captar a una persona sin apenas conocerla". Image zoom Credit: Somos Productions/Endemol Shine Desde el inicio de las grabaciones, ha descubierto cosas que ignoraba del grupo juvenil, pero lo que más lo ha impresionado es el alcance que tuvo, al punto de llegar a compartir con el legendario Michael Jackson. "Cuando le entregaron el premio a Michael Jackson… No tenía idea de que habían llegado tan alto y eso me sorprendió", dice. "Recuerdo cuando empecé a leer [la historia] y dije: ¡Wow!, ¿en serio? ¿A Michael?' Y fue una sorpresa increíble para mí, la verdad…. Es un enorme honor, un reto impresionante, yo creo que para cualquier actor revivir un suceso tan grande, un fenómeno musical tan importante en la historia de la música como lo fue Menudo". La serie se transmitirá los domingos a las 9 p.m., hora de Este, por EstrellaTV.

