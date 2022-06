El mensaje de Héctor Sandarti a Niurka Marcos tras no acudir este martes a la gala de La casa de los famosos La vedette cubana debía estar presente anoche en la gala del exitoso reality show de Telemundo, pero nunca apareció. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niurka Marcos Héctor Sandarti; Niurka Marcos | Credit: La casa de los famosos (x2) Tras convertirse el lunes en la quinta expulsada, estaba previsto que Niurka Marcos acudiera este martes al plató de La casa de los famosos (Telemundo) para hablar largo y tendido con sus conductores, Héctor Sandarti y Jimena Gállego, sobre su experiencia en el exitoso reality show de la cadena hispana. La vedette cubana, sin embargo, brilló anoche por su ausencia. Para sorpresa de muchos, la gala de este martes inició con una silla vacía en el plató, la de Niurka, y un mensaje de Sandarti que desconcertó a muchos televidentes. La casa de los famosos Credit: La casa de los famosos "Empezamos con nuestra silla vacía esperando que Niurka, nuestra invitada del día de hoy, ayer que salió de la casa esté con nosotros. Aun no sabemos con seguridad si vamos o no a tenerla aquí. Invitada está y la estamos esperando", anunció el conductor guatemalteco. Pero las dos horas de la gala transcurrieron y Niurka nunca llegó a presentarse en el plató, por lo que Sandarti compartió este mensaje justo antes de finalizar la emisión del programa: La casa de los famosos Credit: La casa de los famosos "Familia tenemos que decir que Niurka no se presentó a nuestro programa, la estuvimos esperando. Ese lugar quedó vacío, pero queremos obviamente decirles que tenemos mucho que platicar con ella, mucho que mostrarle, mucho que charlar con Niurka", dijo el exrostro de las mañanas de Telemundo, quien cuenta con casi medio millón de seguidores en Instagram. Héctor Sandarti Credit: La casa de los famosos Fue entonces cuando el conductor se dirigió directamente a Niurka y le envió estas palabras: "Niurka sabes que esta es tu casa y aquí siempre te estaremos esperando con los brazos abiertos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Por qué no se presentó Niurka? Niurka Marcos Niurka Marcos | Credit: TELEMUNDO Horas antes, la controversial vedette había explicado en una entrevista para un conocido programa de televisión en México por qué había tomado la decisión de no acudir a la gala. ¡Puedes conocer el motivo aquí!

