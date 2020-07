"Hay que saber pasar página". El mensaje de Carolina Sandoval tras su supuesta salida de 'Suelta la sopa' La venezolana compartió una nueva entrega de "El trasnocho con Caro" donde, además de compartir sus rutinas de maquillaje, hizo varias reflexiones personales con la valentía y sinceridad que le caracterizan. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir En redes, en un plató, incluso en la luna, Carolina Sandoval es una comunicadora nata. Haga lo que haga, diga lo que diga, jamás pasa desapercibida. Su ausencia en el programa Suelta la sopa en los últimos días ha levantado sospechas de una posible salida de la venezolana del espacio de Telemundo. La noticia no está confirmada y ningunas de la partes ha comentado nada al respecto, pero tras saltar las alarmas en varios medios, nuestra querida Veneno Sandoval, siempre tan directa y sincera hacía unas interesantes reflexiones en su entretenido espacio en Instagram, El trasnocho con Caro. En esta ocasión nos daba un tutorial de maquillaje y, entre brochazo y brochazo, hacía unas afirmaciones que podrían estar ligadas con el momento actual que vive la querida presentadora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Pero hay más. Carolina nos invita a sonreír a pesar de los pesares y, sobre todo, a no tener miedo a los cambios. "¿Saben una cosa? Hay que saber pasar página, hay que saber agarrar y convertir las cosas y voltearlas a tu favor. Hay un dicho que dice que Dios no mueve una sola rama de un árbol sin que sea necesario", prosigue mientras resalta su mirada con la mascara. "El autor Brian Tracy dice que cada siete años nosotros tenemos un tipo de cambio en nuestra vida, un cambio estructural, tal vez de relación, un cambio laboral, un cambio dentro de tu relación, familiar", continúa diciendo Carolina. Curisosamente 7 años es el tiempo que lleva ella en SLS. Image zoom Instagram/ Carolina Sandoval Positiva y entregada a sus seguidores, como siempre ha hecho, la presentadora insiste en la importancia de saber abrazar lo que llega. "Toda modificación, así tú creas al principio que es para mal, no es para mal, todo siempre es para bien, ¿qué puede pasar cuando una puerta se cierra de una forma equivocada? Nada, que abras otra por otro lado", expresó positiva. Unas palabras que, independientemente de lo que pase, son un buen consejo para salir adelante y siempre ver la luz a pesar de los pesares. ¡Tomamos nota, querida Carolina!

