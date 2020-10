La COVID-19 golpea fuerte al programa de televisión Tu cara me suena. ¡Hay dos nuevos casos! Luego de que el cantante colombiano Llane fue diagnosticado con coronavirus, ahora otras dos concursantes del popular show de Univision también han dado positivo en sus pruebas. ¡Entérate! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La pandemia del coronavirus sigue haciendo de las suyas en el show Tu cara me suena (Univision) y luego de que se confirmara días atrás que el cantante colombiano Llane dio positivo en su prueba de la COVID-19, ahora resulta que otras dos concursantes también contrajeron ese mal. Se trata de la actriz mexicana Sandra Echeverría y de la cantante puertorriqueña Melina León, quienes dieron la noticia a través de sus redes sociales, donde hablaron de su salud y sus síntomas. Image zoom Instagram / Tu cara me suena, Univision Echeverría explicó que se enteró que tenía el virus ayer y aseguró no saber dónde y cómo se contagió ya que ha seguido todas las medidas de seguridad. Sobre sus síntomas, reveló sentirse afortunada porque no han sido “graves”. Ha sentido fiebre, dolor de espalda, tos, cansancio y una leve dificultad para respirar, continuó. También ha sentido su voz ronca y un poco de taquicardia. Por su parte, León dijo que se hizo las pruebas en tres ocasiones y que sólo en la última salió positiva. La cantante puertorriqueña compartió que se sentía un poco sofocada en sus ensayos para el show y que el proceso ha sido díficil, sobre todo por no estar con su familia. “Durante los ensayos para interpretar a Alejandra Guzmán me sentía asfixiada, pero pensé́ que era algo en el aire que me estaba afectando. Mi intención era hacer un video hoy, pero lamentablemente esto me ha dado fuerte. Tengo fiebre, tos y todos los síntomas. Es un proceso doloroso y más cuando estoy fuera de mi casa y alejada de lo míos. Estoy tomando vitaminas e hidratándome para combatirlo. Esto no es juego por favor tómenlo en serio. No se lo deseo a nadie”, escribió León en un extenso mensaje en su cuenta de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El programa Tu cara me suena se estrenó hace dos semanas y se ha convertido en uno de los favoritos de la audiencia los domingos. En el mismo, famosos como Francisca Lachapel, Chantal Andere, Gabriel Coronel, Pablo Montero y El Dasa asumen el reto de transformarse en grandes ídolos de la música. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas y tratamientos, por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

