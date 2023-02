'Mela La Melaza' hace de las suyas con Irina Baeva en Despierta América: "¿Por qué ustedes no se han casado?" La actriz rusa estuvo este lunes como conductora invitada en el programa matutino de Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Irina Baeva pisó este lunes por primera vez el estudio de Despierta América (Univision). La actriz rusa estuvo esta mañana como copresentadora invitada en el programa matutino más visto de la televisión hispana, una experiencia que repetirá mañana martes. "Estoy muy emocionada de estar aquí porque es la primera vez", reconoció. Como no podía ser de otra forma, la actriz de exitosas telenovelas como Vino el amor y El dragón no tardó en ser preguntada por su relación con Gabriel Soto y la boda que tuvieron que posponer, una decisión que ha dado pie en el último año a incontables rumores y especulaciones. "¿Cómo va la boda?", le preguntó Jessica Rodríguez. "Aquí seguimos, sigue la boda en pie, todo en orden", aseveró la intérprete. "Como siempre lo hemos dicho, por x o y las circunstancias, que lo hemos platicado inclusive nosotros entre nosotros, finalmente cuando a mí me preguntan cuándo es la boda hasta cuando es gente cercana finalmente híjole es algo que ni siquiera nosotros sabemos responder". "Pero, ¿por qué salen esos rumores?", quiso saber Raúl González. A lo que Karla Martínez agregó: "Se ha rumorado incluso que ustedes siguen juntos que por un contrato publicitario, que ustedes aparentemente siguen juntos por proyectos que tienen y que ya finalizaron. Su relación siempre ha estado basada desde el principio en críticas, ¿cómo las enfrentas y qué le dices a esas personas que dicen que ustedes siguen juntos por contratos?". La respuesta de Irina "Por parte de los medios de comunicación yo puedo entender y lo entiendo pues es parte de su trabajo, ni modo, también es parte de nuestro trabajo, pero a estas alturas del partido yo creo que nosotros dos decidimos ya no participar en los dimes y diretes. Ya no tenemos que demostrar nada a nadie, ya no tenemos que estar publicando o posteando o contando o diciendo para que alguien nos crea", compartió Irina, quien supera los 3 millones de seguidores en Instagram. Irina Baeva Irina Baeva en Despierta América (Univision) | Credit: Instagram Despierta América La actriz señaló que Gabriel y ella decidieron "ya no ser parte de este juego a estas alturas del partido", por lo que prefirió enviar un mensaje a la que gente que sí los ha apoyado. "Más bien le quiero decir a toda la gente que siempre ha estado ahí para nosotros, los que siempre están apoyando porque creo que a esa gente muchas veces como que los damos por hecho y siempre le contestamos al hater o le contestamos al que critica, no, yo le quiero decir a toda esta gente que siempre está ahí, que siempre está con mensaje de cariño, con buenas palabras, con apoyo, o simplemente no diciendo nada, porque eso también creo que suma más que el que critica, que muchas gracias de verdad", expresó la pareja de Gabriel. "Y en cuanto al contrato híjole pues yo no lo he cobrado", comentó entre risas. 'Mela La Melaza' entra en acción Fue entonces cuando apareció en escena vestida de novia 'Mela La Melaza', el desvergonzado personaje que interpreta Francisca, con la intención de darle unos 'consejitos' a la actriz. Despierta América Francisca, Raúl González e Irina Baeva en Despierta América (Univision) | Credit: Instagram Raúl González SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Contigo vengo a hablar mi amor, te estoy oyendo ahí en la entrevista que porque ni x ni y razón, ¿por qué ustedes no se han casado? Dime la verdad que nadie lo va a saber", le dijo nada más aparecer en el estudio. "Yo te voy a enseñar aquí tres pasos para uno amarrar a un hombre de verdad, ¿tú te quieres casar la próxima semana? Mira lo que hay que hacer". Lo que siguió después es tan divertido que tienes que verlo en video. ¡Las risas están aseguradas! Despierta América se transmite a las 7 a. m., hora del Este, por Univision.

