“Me identifiqué con la historia”: Mauricio Ochmann habla sobre su protagónico en Ahí te encargo Mauricio Ochmann y Esmeralda Pimentel protagonizan “Ahí te encargo”, lo nuevo de Netflix Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Image zoom Cortesia Desde que leyó el libreto de Ahí te encargo (Netflix), Mauricio Ochmann supo que tenía que ser parte de este proyecto. “Me identifiqué con la historia y el personaje por el tema de la paternidad que es algo que a mí me encanta”, dijo el actor en entrevista con People VIP. “Amo a mis hijas profundamente y disfruto mucho el ser papá y hacer diferentes cosas con ellas”. En la película, el artista mexicano interpreta a Alex, un creativo publicitario que quiere ser papá a toda costa, pero se enfrenta a una situación complicada con su esposa Ceci (interpretado por Esmeralda Pimentel), quien es una exitosa abogada que está en la cima de su carrera, y ser mamá no está en sus planes por el momento, sin embargo, la llegada de un bebé dará un giro inesperado a la historia. “Cuando aparece este niño maravilloso en la vida de estos dos todo empieza a complicarse y se transforma en una situación de comedia”. Image zoom Cortesia Pese a años de experiencia, Ochmann confesó que durante el rodaje tuvo un reto bastante importante “El mayor reto fue la relación con Mateo. Me tocó pasar mucho tiempo con el bebé y me tocó hacerlo sentir en casa, en un ambiente seguro y mantenerlo jugando, quitarle ese estrés que puede generar una producción”, comentó . “La verdad es que con su papá [Antonio] hicimos un equipo muy padre. La pasamos increíble”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor también pasó momentos amenos con el resto del elenco como, entre otros, Mateo Gianini, Juan Martín Jáuregui y Verónica Bravo. “Con Esmeralda [Pimentel] ya habíamos hecho teatro juntos. Cuando llegamos a la película ya teníamos ese antecedente y fue muy fácil crear esa relación entre esos dos personajes. Ella es una gran actriz, talentosísima y gran compañera”, señaló . “Fue un equipo maravilloso”. Image zoom Cortesia Ahí te encargo es una producción de Traziende Films que está bajo la dirección de Salvador Espinosa, basada en el guión escrito por Tiare Scanda y Leonardo Zimbrón. “Nunca había trabajado con Salvador y me pareció un trabajo maravilloso, el tono quedó delicioso”, dijo. “Es un gran producto y la gente lo va a disfrutar. Van a quedar con un buen sabor en la boca”. Ahí te encargo estrena este viernes 2 de octubre en Netflix. Mira el tráiler a continuación:

