Matan a Osmel Sousa en las redes sociales Fue a través de las redes sociales que se dijo que Osmel Sousa había fallecido de un infarto. Todo lo que realmente sucede con el zar de la belleza aquí. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Osmel Sousa Osmel Sousa | Credit: Sipa/The Grosby Group Que no cunda el pánico señores porque Osmel Sousa está vivito y escribiendo en Twitter, así lo dejó muy claro el venezolano después de que corriera el run run de que había perdido la vida a causa de un infarto. "Hoy han estado diciendo que me morí de un infarto", escribió el polémico personaje en sus redes junto a una emoji de burla. "Solo quiero decirles que los muertos no tuitean", y prosiguió: "Y que pueden verme en la transmisión de La casa de los famosos ahora mismo". Sin duda, uno de los grandes atractivos del show de Telemundo es Sousa, cuando no se le cae la peluca a la hora de dormir, el veterano causa revuelo con sus divertidos y ácidos comentarios, lo que ha hecho que sus compañeros lo respeten, cuiden y quieran. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta el momento el organizador de concursos de belleza no ha sido nominado y no parece que lo vaya a estar en un futuro próximo, por lo que la audiencia tendrá Osmel Sousa para rato. "Los quiero", siguió su comunicado en redes en donde desmiente su deceso. "Aún me quedan como 40 años de vida".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Matan a Osmel Sousa en las redes sociales

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.