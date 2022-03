MasterChef Junior regresa a la pequeña pantalla con una nueva temporada Conversamos en exclusiva con el chef Aarón Sánchez, juez y coach de MasterChef Junior, sobre qué esperar de este show en el que niños de entre 8 y 13 años muestran su increíble talento en la gastronomía. ¿Cuándo se estrena? ¡Entérate! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A propósito del estreno de la octava temporada del programa MasterChef Junior este próximo 17 de marzo a través de Fox, conversamos con el chef Aarón Sánchez sobre su rol como juez y coach de niños prodigio de los fogones junto a sus colegas Gordon Ramsey y Daphne Oz. En una entrevista en People VIP, Sánchez resaltó el talento que tienen los pequeños que participan en el reality y lo entusiasmados que están por preparar increíbles platos con ingredientes tan delicados como el pulpo, por mencionar un ejemplo. "[Los niños] tienen una base muy importante, es muy interesante como si tenemos chavitos de 8 a 13 años muchos de ellos ya llevan 5 años cocinando. Ellos vienen con experiencia y es lo que más me sorprendió de toda la jornada", dijo. "Yo no usaba pulpo hasta que no [tuve] 18 años, empezando mi carrera y estos chavitos agarran todo el reto y desafíos así sin miedo y tratan de hacer lo mejor posible", agregó. ¡Mira el video completo de la entrevista colgado arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

