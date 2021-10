Marlene Favela se suma a "Nuestra Belleza Latina" Muchas sorpresas tiene bajo la manga Marlene Favela que mostrará durante su participación en Nuestra Belleza Latina Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este fin de semana, Marlene Favela se une al elenco estelar de Nuestra Belleza Latina y confiesa estar muy contenta con su inclusión en esta emisión. "Tenía ganas de estar en algún show. Desde hace unos años soy fan de Nuestra Belleza Latina Me parece que es una plataforma increíble para ellas, para todas las hispanas que viven en este país. Creo que es una ventana bien importante cuando tienes sueños", mencionó a People en Español. "Ya había participado en Nuestra Belleza Latina en algo muy similar, preparando a las chicas en una clase de actuación; les monté una escena a todas y fue muy grato compartir con ellas", agregó. "Estar atrás en bien interesante para mí y ahora que me volvieron a hacer la invitación estoy feliz". Para la actriz este tipo de propuestas televisivas son de gran valía porque ofrecen oportunidades y herramientas para las contendientes. "Es una ventana increíble para aquellas chicas que tienen inquietud de dedicarse al entretenimiento, a la actuación, a la conducción", explicó. "Este reality es como una escuela porque en realidad es para formar chicas para que sean triunfadoras en este medio. Sí, obviamente, tienen que ser bellas y talentosas, pero va más allá de eso", agregó. "Creo que los organizadores se fijan en que sean mujeres que puedan pararse frente a una cámara y desenvolverse en cualquier lugar, eso requiere un estudio profundo". Marlene Favela presenta su línea de cosméticos MF Empire Credit: mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Para la intérprete de Leticia Lagos de Toscano en la telenovela La desalmada, el formato de reality permite formar a las concursantes en diversos aspectos y, si bien no ganan, se llevarán un cúmulo de conocimientos importantes para su vida aunque no se dediquen al medio del espectáculo. "Muchas de las niñas que tienen sueños tienen muchas inseguridades y es un lugar para decidir si te despojas de todas tus inseguridades y afrontas las cosas", advirtió. "Es una forma de darte cuenta si tienes las agallas para dedicarte a este negocio", Marlene Favela "Es maravilloso para poderse desarrollar porque estar en un reality no es nada sencillo, creo que es la cosa más difícil para cualquier ser humano. Se tocan tus emociones y son momentos donde sacas tu verdadera personalidad y decides si estás o no hecha para esto. No es lo mismo que estar en una escuela, aquí la gente te está viendo, observando, criticando y tienes que estar con el estómago muy duro para soportar", enfatizó. "También es una forma de darte cuenta si tienes las agallas para dedicarte a este negocio. Es el primer paso al que te tienes que enfrentar cuando decides pararte en un escenario ya seas cantante, actriz, conductora, lo que quieras y es lugar te permite eso como ensayo". Marlene Favela tiene muchas sorpresas bajo la manga que dejará al descubierto este domingo 17 de octubre a las 8 p.m. Este/Pacifico (7 p.m. Centro) en Nuestra Belleza Latina.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Marlene Favela se suma a "Nuestra Belleza Latina"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.