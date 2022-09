Marlene Favela de regreso a la actuación tras su paso por Top Chef VIP Ilusionada, la actriz mexicana comenzó a grabar esta semana un nuevo proyecto. "Cuando un ciclo se cierra, otro maravilloso se abre", aseguró. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marlene Favela Marlene Favela | Credit: Facebook Marnele Favela Marlene Favela se quedó a las puertas de la final de Top Chef VIP. La protagonista de exitosas telenovelas como Gata salvaje y El zorro: la espada y la rosa fue eliminada este miércoles de la competencia culinaria de Telemundo cuando solo quedan unos días para que se corone al campeón o campeona con el codiciado título de Top Chef VIP y los $100.000. Tras su eliminación, la actriz mexicana no tardó en compartir un video a modo de agradecimiento a través de su perfil de Instagram, donde supera los 5 millones y medio de seguidores. "Primero que nada quiero darles las gracias infinitas a todos mis seguidores de las redes sociales por haberme seguido noche a noche en este maravilloso show. Quiero agradecer a la cadena Telemundo por supuesto, a Francisco Ponce por creer en mí, a Cisco, a todos los que formaron esta maravillosa producción, a mis compañeros, a los jueces; pero sobre todo a ustedes público maravilloso por siempre seguirme en mis proyectos, por echarme porras", expresó. "Fue para mí una experiencia única, una experiencia muy linda que sin duda obviamente mi hija es quien más va a disfrutar mi paso por Top Chef VIP", agregó la intérprete de 45 años. De regreso a la actuación Favela recién concluyó su participación en el reality show de la cadena y ya se encuentra inmersa en las grabaciones de otro proyecto que la tiene también muy emocionada e ilusionada. Marlene Favela Marlene Favela protagoniza Un papá por Navidad | Credit: Facebook Marlene Favela Se trata de Un papá para Navidad, un episodio de la serie de televisión navideña Amor en Navidad que se estrenará a finales de año a través del canal Lifetime Latinoamérica. "Cuando un ciclo se cierra, otro maravilloso comienza. Les presento a Rebeca", compartió la actriz en Instagram junto a unas imágenes de lo que fue su primer día de grabación. Marlene Favela Marlene Favela comienza a grabar Un papá para Navidad | Credit: Facebook Marlene Favela En este especial navideño, Favela compartirá créditos con el actor venezolano Ricardo Álamo, quien fuera esposo de la actriz venezolana Marjorie de Sousa. Marlene Favela Marlene Favela y Ricardo Álamo juntos en Un papá para Navidad | Credit: Facebook Marlene Favela SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gaby Spanic y Juan Soler protagonizan otro de los episodios de esta serie, que también cuenta en otro de sus episodios con las actuaciones protagónicas de Patricia Manterola y Rafael Novoa.

