¡Conocido presentador es despedido por defender a su compañera en directo! Después de que su colega de programa fuera sacada del programa, el conductor salió en su defensa estando al aire y esto fue lo que pasó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El canal KTLA-TV Channel 5, conocido por ser uno de los principales en poner al día con las noticias a sus televidentes en Los Ángeles, es hoy, irónicamente, noticia para otros medios. Esta semana, una de sus principales conductoras, Lynette Romero, salía del canal para sorpresa de todos. La periodista fue invitada a irse cuando rechazó la oferta de seguir trabajando los fines de semana. Una situación con la que su compañero de mesa y programa, Mark Mester, no estuvo nada de acuerdo. Y así mismo lo hizo saber en pleno directo a los espectadores del Weekend Morning News. Mark Mester Mark Mester | Credit: IG/Mark Mester Además de alquilar un avión mostrando un cartel que decía: "Te queremos, Lynette", Mark se saltó el guion del informativo para dedicar un emotivo mensaje a su compañera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eran las 8 de la mañana y estas eran sus fuertes palabras. "Lo que los espectadores han experimentado fue de mala educación, cruel, inapropiado y lo sentimos muchísimo", expresó sin pelos en la lengua contra la cadena. Y añadió con la voz temblorosa dirigiéndose a Lynette con tristeza: "No te merecías esto... fue un error, esperamos que puedas perdonarnos desde tu corazón". Lo que pasó después, según Los Angeles Times, fue desastroso. Mester fue llamado a la oficina de su supervisor, algo que se negó a hacer. Parece que el presentador se desahogó y soltó de todo, y no de las mejores formas, contra quienes tomaron la decisión de sacar a su colega. Finalmente el conductor, como confirmó Deadline, fue suspendido de su cargo y ya no forma parte de la cadena KTLA-TV Channel 5. Por ahora, ni Mark ni Lynette han vuelto a hacer declaraciones para otros medios ni en las redes sobre lo sucedido.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Conocido presentador es despedido por defender a su compañera en directo!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.