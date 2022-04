Marjorie de Sousa y Carlos Ponce pasan unos días en Guadalajara. "Fue una semana intensa" Marjorie de Sousa y Carlos Ponce vivieron una una semana intensa en México. Tenemos todo los detalles de qué es lo que pasa con los actores Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Marjorie de Sousa y Carlos Ponce Marjorie de Sousa y Carlos Ponce | Credit: MediaconceptsPR Marjorie de Sousa tuvo que separarse por unos días de su hijito Matías para pasar una semana junto a Carlos Ponce, "Fue una superexperiencia compartir con Carlos", dice la venezolana, quien junto al puertorriqueño grabó la serie Amores que engañan. "Me había tocado en algunos eventos como pesentadores juntos pero no me había tocado trabajar con él a nivel actoral". Marjorie de Sousa Marjorie de Sousa | Credit: MediaconceptsPR Entre otros, Jorge Salinas, Aylín Mujica, Mark Tacher y Héctor Suárez Gomís, acompañarán a Ponce y de Sousa en esta nueva aventura. "Fue una semana bien intensa en Guadalajara", admite la venezolana. "Muy pronto lo van a poder disfrutar por toda Latinoamérica a través del [canal] Life Time Movies. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Marjorie de Sousa y Carlos Ponce Marjorie de Sousa y Carlos Ponce | Credit: MediaconceptsPR La primera temporada de Amores… tendrá diez capítulos que contarán historias que son relevantes para la mujer, en donde predominarán el amor y la ilusión. "[Carlos] es un hombre que tiene una energía superbonita, siempre está muy relajado, si vibra es muy light y eso hace que el trabajo sea más ameno", enfatiza de Sousa sobre el esposo de Karina Banda. "Nos divertimos mucho".

