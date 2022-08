¡Sorpresa! Marjorie de Sousa a La casa de los famosos El exitoso reality show de Telemundo recibirá este viernes a la actriz venezolana, quien aterrizará en la casa más famosa de la televisión hispana con una "sorpresa" para sus 4 finalistas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El final de la segunda edición de La casa de los famosos (Telemundo) está a la vuelta de la esquina. El próximo lunes 8 de agosto a partir de las 7 p. m., hora del Este, por fin conoceremos quién de los 4 famosos que aún permanecen bajo el mismo techo en total aislamiento, Ivonne Montero, Toni Costa, Nacho Casano y Salvador Zerboni, se convertirá en el ganador o ganadora de la segunda edición del exitoso reality show. Aunque apenas quedan unos días para poder ser testigos de ese esperado momento, las sorpresas no cesan dentro de la casa más famosa de la televisión hispana. Ya lo avisaba muy bien su conductor, el guatemalteco Héctor Sandarti, recientemente a través de las redes sociales: "Las emociones continúan y todo puede y va a pasar". Cuando parecía que ya nada podía sorprender al público, este jueves el programa dejó con la boca abierta a muchos televidentes al anunciar para este viernes la inesperada visita de una famosa que aterrizará en la casa con una "sorpresa" para sus 4 finalistas. Se trata de la actriz venezolana Marjorie de Sousa, quien actualmente graba para Telemundo El Conde, el esperado drama de época que protagonizan Fernando Colunga y Ana Brenda. "Mañana los 4 finalistas se quedaran con la boca abierta cuando Marjorie de Sousa llegue a la casa con una gran sorpresa", anunció este jueves la cadena hispana. Marjorie de Sousa Credit: La casa de los famosos La propia Marjorie no tardó en compartir la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde puede presumir de tener casi 9 millones de seguidores, 8.7 para ser más exactos. "Gran sorpresa mañana en La casa de los famosos 2, no te lo puedes perder", escribió la que fuera villana de exitosas telenovelas como Amores verdaderos y Gata salvaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué hará Marjorie en La casa de los famosos? Todo apunta a que la actriz será la encargada de llevar el maletín con los 200 mil dólares del premio final a la casa, un acontecimiento que también se vivió en la edición pasada aunque con otro protagonista. ¿Te lo vas a perder? La cita es este viernes a partir de las 7 p. m., hora del Este, por Telemundo.

