Marjorie de Sousa engalana "Las Mañanitas" a la Virgen de Guadalupe junto a su hjito Matías Con un tema muy especial, Marjorie de Sousa le cantó a la Virgen de Guadalupe. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es toda una tradición que los famosos rindan honores a la Virgen de Guadalupe en su día, cada 12 de diciembre. Así, se presentan ante su altar en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, para cantarle. Por segunda ocasión, Marjorie de Sousa, fue una de las invitadas a la transmisión que realizó Telemundo. Así, la actriz portaba un vestido confeccionado y bordado por el diseñador Mitzy, en color rosa mediano con detalles de flores,y un rebozo amarillo. La cantante interpretó el tema "La mujer que yo amo"; en la cual estuvo acompañada del mariachi Gama mil. Además, durante toda la interpretación, estuvo acompañada de su hijito Matías. quien portaba un traje blanco y una réplica del ayate de Juan Diego con la Virgen de Guadalupe al centro y flores de colores. NO REUSE - Marjorie de Sousa canta Las Mañanitas a la Virgen Credit: Cortesía de Telemundo "Para mí es un honor nuevamente estar frente a ti madre amada y ver reflejada en cada paso que que doy tu mano señor y tu fuerza madre de Guadalupe", mencionó De Sousa antes de su interpretación. NO REUSE - Marjorie de Sousa canta Las Mañanitas a la Virgen Credit: Cortesía de Telemundo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Existen historias que contar y esas se dan en lo vivido por cada uno de nosotros, para muestra poder tocar la tierra amada por un hombre lleno de magia en sus letras, nuestro querido Juan Gabriel. En su tierra conseguí respuestas y, justo ahí, en su hermoso Juárez pude vivir la apertura a un nuevo camino, donde la mano de nuestra amada madre de Guadalupe volvió a tocar mi vida", agregó. "Para algunos podría sonar como algo normal o una simple historia, para mí es un nuevo milagro acompañado de mensaje que me brindan esperanza". NO REUSE - Marjorie de Sousa canta Las Mañanitas a la Virgen Credit: Cortesía de Telemundo Con su participación, Marjorie de Sousa agradeció a la Virgen de Guadalupe por las bendiciones para su pequeño Matías y hacia ella también.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Marjorie de Sousa engalana "Las Mañanitas" a la Virgen de Guadalupe junto a su hjito Matías

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.