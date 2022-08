¿Marjorie de Sousa tiene un candidato favorito en la competencia de La casa de los famosos ? "Tengo dos..." La actriz y cantante llegará esta noche al reality de Telemundo con una “entrega” especial. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras varias semanas de encierro y múltiples controversias, Ivonne Montero, Toni Costa, Nacho Casano y Salvador Zerboni finalmente sabrán quién es el preferido del público para ganar el reality La casa de los famosos (Telemundo). A partir de las 7 p.m., el próximo lunes, 8 de agosto, se dará a conocer el resultado en el show que ha generado pleitos y rivalidades —y ha mantenido a la audiencia pegada al televisor. Pero antes de conocer al ganador, los actores que se encuentran en la recta final tendrán una visita especial en la que ha sido su casa durante esta competencia. La actriz y cantante venezolana Marjorie de Sousa llegará a la residencia esta noche con una sorpresa que tiene a todos en vilo. ¿Será que lleva una pista sobre el ganador? Está por verse. Lo cierto es que De Sousa ya tiene a sus preferidos bien definidos. "No lo diré, tengo dos personas que me gustaría que ganaran, aunque a este punto ¡cualquiera puede ser el ganador", dijo la cantante a People en Español. "Tengo mis pronósticos por ahí, pero después les cuento si acerté o no". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Marjorie de Sousa Credit: Mezcalent Sus declaraciones sobre Costa podrían indicar que el bailarín profesional se encuentra entre sus consentidos. Después de todo, el ex de Adamari López compartió con la venezolana cuando participaron en el reality Mira quién baila (Univision). "Tengo los mejores recuerdos de Toni. Él me ayudó mucho en Mira quién baila. Para mí fue un gran maestro; es perfeccionista, su energía es muy relajada, es un gran maestro y compañero de trabajo", aseguró. Esta competencia ha sido todo menos relajada, como lo denotan las polémicas declaraciones de la presentadora peruana Laura Bozzo —que fue eliminada del show— sobre sus compañeros. "Cada quien tiene derecho a jugar como quiere jugar. No somos quién para juzgar a nadie y menos en esa situación, ya que si con la pandemia nos tocó encerrarnos y nos estábamos volviendo locos, ahora agrégale a eso que tengas cámaras todo el día viéndote", dijo De Sousa sobre los comentarios de la controversial participante. "La verdad mis respetos para todos los participantes. Nada más difícil que lidiar con las cosas que no nos gustan de nosotros mismos, ahora imagina hacerlo delante de todo el mundo". ¿Quién ganará? Entérate aquí el próximo lunes.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¿Marjorie de Sousa tiene un candidato favorito en la competencia de La casa de los famosos ? "Tengo dos..."

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.