El pícaro comentario de Mariana Seoane sobre el esperado baile que protagonizarán Adamari López y Toni Costa La jueza del programa Así se baila (Telemundo) no pudo ocultar su emoción de volver a ver a la carismática conductora puertorriqueña en la pista de baile junto a su expareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mariana Seoane; Toni Costa y Adamari López Mariana Seoane; Toni Costa y Adamari López | Credit: Mezcalent (x2) El anuncio del inminente reencuentro en la pista de Así se baila (Telemundo) entre Adamari López y su ex Toni Costa, quienes volverán a bailar este domingo en el prime time de la televisión hispana a 10 años del inicio de su historia de amor en el programa ¡Mira quién baila! (Univision) –ahora como expareja–, ha generado mucha expectación a través de las redes sociales. Quien ya está contando los días que faltan para ver el número de baile que protagonizará la carismática conductora puertorriqueña junto al bailarín español es Mariana Seoane. La actriz y cantante mexicana, quien cada domingo comparte con Adamari la mesa del jurado de la competencia de baile de Telemundo, no pudo ocultar su emoción recientemente ante las cámaras del programa matutino hoy Día de verlos de nuevo en acción en la pista de baile. "Prepárense para el próximo show porque van a bailar Adamari López y Toni, Dios mío estamos esperando que llegue el próximo domingo", expresó Seoane en presencia de Adamari. Toni Costa Toni Costa y Adamari López ensayando su número de baile | Credit: Instagram Toni Costa "Yo sé lo que se siente porque uno se pone muy nervioso porque además quiero que sepan algo: el ser jueces hace que tengamos una doble presión, en verdad que es así", agregó. Mariana, quien cuenta con casi 1 millón y medio de seguidores solo en Instagram, está segura de que su compañera y amiga lo hará "increíble" este domingo en la pista de baile. "Esa pista va a sacar chispa", comentó de lo más pícara la actriz representando el sentir de miles de televidentes que al igual que ella esperan con ansias el número de baile de la expareja. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Está nerviosa Este lunes, en su programa hoy Día (Telemundo), Adamari reconoció que está nerviosa de volver a pisar la pista de baile junto a su ex "porque obviamente quiero entregar lo mejor". "Me da mucho gusto que podamos de alguna manera darle cierre a un momento en nuestra vida: empezamos bailando y así terminaremos en la pista de Así se baila", aseveró.

