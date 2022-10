Mariana Díaz-Wionczek: "Es una prioridad para mí que todos los niños y las niñas se vean reflejados en pantalla" En exclusiva la psicóloga mexicana y productora de la nueva serie animada Rosie's Rules (PBS Kids) habla sobre lo que la inspira, su carrera y la importancia de crear contenido televisivo infantil. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mariana Diaz-Wionczek Credit: Cortesía Mariana Diaz-Wionczek Es una de las plataformas más respetadas en la televisión a la hora de producir y presentar programas infantiles de calidad y con mensaje. Por eso, cuando PBS Kids anunció que el 3 de octubre haría su debut la nueva serie Rosie's Rules en su barra de programación infantil, grandes y chicos se entusiasmaron. Esa es la misma plataforma que nos ha presentado programas clásicos a través de los años como Clifford The Red Big Dog, Arthur, Sesame Street o la más reciente, Alma's Way, de la aclamada actriz y escritora de sangre boricua Sonia Manzano. Detrás de esta serie animada en 2D que cuenta la historia de una niñita bilingüe y mexicoamericana en edad preescolar, se encuentra un talentoso equipo que incluye a Mariana Díaz-Wionczek, PhD. La psicóloga y productora mexicana se ha colocado como una figura líder en programación infantil. Dora the Explorer, Go, Diego! Go! y Santiago of the Seas, se cuentan entre sus proyectos. Rosie's Rules cuenta las aventuras de Rosie Fuentes, una niñita de 5 años que vive en Estados Unidos, y tiene una relación muy estrecha con su abuela, quien vive en México. El programa está dirigido a niños de tres a seis años: "La serie fue creada por la escritora de televisión y autora de libros infantiles ganadora del premio Emmy, Jennifer Hamburg quien es productora ejecutiva de la serie junto conmigo", explica Díaz-Wionczek a People en Español. "La serie está inspirada por los hijos de Jen, quienes, a la edad de Rosie, preguntaban muchísimas preguntas de cómo funcionan las cosas a su alrededor y creaban sus propias explicaciones de las cosas. [La] inspiración original para que Rosie fuera latina viene de que Jen tiene un tío, el esposo de su tía, que es mexicano. Ella siempre se sintió fascinada por la vida familiar de sus primos biculturales y bilingües". "Crecí en la Ciudad de México y vine a los Estados Unidos ya como adulto, donde ahora tengo una familia multicultural", explica la graduada de la Universidad Nacional Autónoma de México. "Como productora mexicanoamericana de una serie con una familia similar, tengo muchas oportunidades de inyectar mi propia experiencia en la serie. [Además] contamos con un diverso equipo de escritores, diseñadores, animadores y compositores, así como de talento que son latinos, muchos de ellos de origen mexicano". "Los niños y las niñas [de la edad de Rosie] están empezando a descubrir que el mundo se extiende más allá de las paredes de su hogar. Es la edad del "¿por qué?" en la cual les surgen a los nenes muchísimas preguntas de cómo funcionan las cosas – por ejemplo, de dónde viene la comida del super mercado o quién lleva el correo a su destino", asegura la experta y fundadora de la empresa MDW Consulting sobre las aventuras de la protagonista, quien quiere descubrir el mundo que la rodea. "Quisimos modelar esta curiosidad y celebrar la creatividad de los niños al inventarse explicaciones de las cosas. En la serie, esas son las reglas de Rosie. El punto de vista de Rosie y sus preguntas respecto al mundo que la rodea". "Es muy emocionante y gratificante que el fruto de mi trabajo llegue a tantísimos hogares, familias y niños. Y eso viene con una gran responsabilidad". —Mariana Díaz-Wionczek Mariana Diaz-Wionczek Credit: Cortesía: Mariana Diaz-Wionczek SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El trabajo de varias décadas que ha desarrollado Díaz-Wionczek está inspirado en gran parte en su niñez y luego sus estudios en México. "Siempre me interesaron las aplicaciones prácticas de la psicología y desde joven trabajé en áreas en las cuales pudiera usar mi entrenamiento como doctora en psicología para tener un impacto en la vida de las personas", asegura. "Mi pasión es contribuir a que los contenidos que ponemos en pantalla frente a los niños sean de la mejor calidad posible para que tengan un impacto positivo en ellos. En particular, es una prioridad para mí que todos los niños y las niñas se vean reflejados en pantalla. Es decir, que vean y escuchen a personajes que se ven y suenan como ellos. Verse reflejados en personajes centrales y sus familias tiene un impacto positivo en su autoestima, lo que a su vez influye en su desarrollo y en otros factores como su desempeño académico en los años por venir". "Yo soy de la generación de Plaza Sésamo y siempre me encantó esa serie", asegura la también coproductora ejecutiva en la nueve serie animada de Dora la Exploradora y asesora cultural de la mencionada Alma's Way. "Otras series que me vienen a la mente de muy pequeña son Mundo de Juguete, pues la protagonista era una niña que hacía y deshacía —¡como Rosie, ahora que lo pienso!— y también me encantaba una serie animada que se llamaba Cascarrabias – ¡me parecía muy graciosa!".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Mariana Díaz-Wionczek: "Es una prioridad para mí que todos los niños y las niñas se vean reflejados en pantalla"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.