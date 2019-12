¿Quiénes son Los Moody? Tienes que conocerlos María Gabriela de Faria es la protagonista de la serie de Fox, The Moodys, ¿Quiénes son ellos? By Carole Joseph ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN María Gabriela de Faria es protagonista de The Moodys (Fox), serie de seis episodios que cuenta las andanzas de los Moody, una familia disfuncional que se une para celebrar la Navidad en Chicago. La actriz venezolana de 27 años, quien comparte créditos con los actores Denis Leary, Elizabeth Perkins, Chelsea Frei y Jay Baruchel, habló en exclusiva con People en Español sobre esta serie que se estrenó el 4 de diciembre. ¿Por qué hay que ver este show? Hay muchas razones por las que hay que verla. Es un show muy chistoso, es muy emocional. Incluso grabando en el set quería reírme, pero también quería llamar a mi mamá y decirle que la amaba. Image zoom ¿De qué trata? Cuenta la historia de la familia Moody, es Navidad y todos los hijos regresan a a casa de los padres. Es interesante porque cuando uno vuelve a la casa de los padres uno vuelve a las dinámicas familiares del pasado y los familiares lejanos, y las nuevas adiciones a la familia, las mascotas. Pasan muchas cosas. La nueva ola latina Mi personaje no es latino, se llama Cora, hice casting cinco veces. Gracias a Dios me dieron el papel y lo cambiaron, la hicieron venezolana como yo y eso nunca me había pasado. No me creí eso cuando me llamó mi agente. Advertisement

