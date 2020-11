Close

María Elena Salinas hace historia y se convierte en todo un reclamo en la televisión en inglés Es un icono en la televisión hispana en Estados Unidos y repite reinado ahora en otro idioma. Sus colaboraciones y coberturas en CBS la coronan como una de las periodistas latinas más prestigiosas en este mercado. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Su nombre es sinónimo de orgullo para los latinos. Ha irrumpido en las salas de nuestros hogares durante muchos años para traer la última hora de una forma directa a la vez que cercana. Por eso, se podría decir que María Elena Salinas es casi de la familia. Después de 35 años en Univisión tuvo el coraje de decir 'hasta aquí' para hacer frente a nuevos y desconocidos retos. ¿Quién se atreve a hacer algo así? Solo alguien muy valiente y con un amor incondicional al periodismo, esa profesión a la que ha entregado su corazón y que a día de hoy sigue siendo su gran pasión. La conductora que se despedía de la reconocida cadena hispana en 2017 rumbo a nuevas aventuras es hoy todo un reclamo en la televisión en inglés. Concretamente CBS This morning, donde triunfa como colaboradora dando su punto de vista sobre temas de gran relevancia en el país como la pandemia o las actuales elecciones presidenciales. En su más reciente intervención era cuestionada sobre por qué hay latinos que apoyan a Donald Trump a pesar algunos de sus comentarios poco afortunados contra esta comunidad. Sin titubear, María Elena dio sus razones y se convirtió en la protagonista indiscutible de una mesa redonda donde ya es una imprescindible. "Ya sea tarde en la noche o temprano en la mañana, tratando de explicar la diversidad en la comunidad latina. Honrada de poder hacerlo en CBS News", escribía en sus redes la ganadora de 4 premios Emmy y una de nuestras mujeres poderosas de este 2020. Desde su salida de Univisión no ha parado de hacer cosas, y no solo televisivas, además se ha reinventado en las redes, un escenario algo más desconocido para ella que también se ha metido en el bolsillo. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Durante la pandemia ha compartido con sus más de 600 mil seguidores en Instagram entrevistas y directos cargados de información y actualidad que han mantenido a su publico al tanto de todo lo que estaba pasando. A sus 66 años sigue dando guerra y contenido en la primera línea de la televisión en ambos idiomas. Una prueba fehaciente de que volver a empezar y lanzarse a nuevos retos puede ser la mejor decisión de todas. Gracias por tanto, María Elena.

