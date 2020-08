María Celeste Arrarás se va de Al rojo vivo: "Esta mañana fui informada por la empresa" María Celeste se va de Al rojo vivo (Telemundo) Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN María Celeste Arrarás dice adiós a Al rojo vivo (Telemundo), así lo confirmó esta tarde la periodista a través de sus redes sociales. “Queridos amigos, con profunda tristeza, quiero informarles que ayer fue mi último día con Al Rojo Vivo y en la pantalla de Telemundo. Esta mañana fui informada por la empresa de que han decidido que el programa tome otro rumbo y que debido a ajustes por la pandemia ya no seré mas parte del show”, escribió la puertorriqueña en su Instagram. “Telemundo ha sido mi casa durante casi 20 años y estoy muy agradecida por la oportunidad que me brindaron de haber podido cubrir grandes eventos noticiosos y de servir a nuestra comunidad hispana por tantos años. Dejo atrás a muchos compañeros queridos que siempre podrán contar con todo mi apoyo. Ni mi pasión por el trabajo, ni mi carrera terminan aquí. Por el contrario, mi compromiso con ustedes continúa tan fuerte como siempre”. Durante más de treinta años al frente de las cámaras esta periodista puertorriqueña se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la televisión hispana en Estados Unidos. Ya sea cuestionando a Donald Trump en un debate o cubriendo la visita de un papa, no hay tema que Arrarás, no haya abordado."El éxito comienza con ver el mundo desde un punto de vista optimista", dijo la periodista a People en Español en una entrevista en el 2016. "Y con identificar aquello que nos apasiona". El anuncio de la salida de Arrarás se da después de que Carolina Sandoval, quien fuera conductora de Suelta la Sopa (Telemundo) quedara fuera del programa sorpresivamente.

María Celeste Arrarás se va de Al rojo vivo: "Esta mañana fui informada por la empresa"

