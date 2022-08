María Celeste sobre la incorporación de Lourdes Stephen en Al rojo vivo: "El público es quien tiene la última palabra" Será a partir del 22 de agosto que Lourdes Stephen se convertirá en la copresentadora de Al rojo vivo (Telemundo). ¿Qué opina María Celeste Arrarás al respecto? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir María Celeste Arrarás Credit: IG/María Celeste Arrarás Durante dos décadas María Celeste Arrarás fue la cabeza del programa Al rojo vivo. Hoy, su silla la ocupa su pupila Jessica Carrillo, quien a partir del 22 de agosto presentará el programa de la cadena Telemundo junto a la dominicana Lourdes Stephen. "Creo que ambas están más que preparadas para hacer una buena labor", augura en exclusiva Arrarás. "Parecen tener buena química, lo que son ingredientes fundamentales para que un programa tenga éxito". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Justo eso es lo que Arrarás espera que tenga este nuevo capítulo de Al rojo… Sin embargo, la autora de los libros El secreto de Selena y Vive tu vida al rojo vivo —y ganadora de tres premios Emmy por su labor periodística— sabe que la última palabra no la tiene ella. "El público es quien tiene la última palabra", dice. "Pero por mi parte les deseo mucha mucha suerte". ¡Que así sea!

