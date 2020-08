Al rojo vivo da la bienvenida a su nueva conductora tras la sorpresiva salida de María Celeste Arrarás La periodista Rebeka Smyth se hará cargo junto con Jessica Carrillo de la conducción del programa de Telemundo durante los próximos días tras la sorpresiva salida de Arrarás y el adiós de Myrka Dellanos. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El inesperado despido de María Celeste Arrarás y la posterior salida de Myrka Dellanos dejó a Al rojo vivo (Telemundo) sin presentadora principal y con la pregunta en el aire de qué pasaría con la conducción del programa a partir de ahora. La duda se resolvió este lunes al ser presentada durante el show la persona que estará asumiendo por ahora la conducción del programa junto con Jessica Carrillo. Se trata de Rebeka Smyth, una periodista y escritora mexicana que forma parte del equipo de Noticias Telemundo como corresponsal desde Nueva York. "No podría estar más contenta de poder estar cerca de mi gente latina. Un gusto estar todos estos días con ustedes en Al rojo vivo”, escribió emocionada Smyth en Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La encargada de darle la bienvenida a Rebeka en el show fue su compatriota Jessica Carrillo, quien tras la salida de Arrarás ha pasado a ser la cara visible del programa. "Bienvenidos al programa, les saluda Jessica Carrillo y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Hoy me acompaña Rebeka Smith, nuestra compañera de Noticias Telemundo a la cual le doy la bienvenida. Estaremos compartiendo todo el programa y toda la semana", informó nada más iniciar el show la periodista mexicana, quien se encuentra actualmente en la dulce espera. “Muchísimas gracias Jessy, es un verdadero honor y un verdadero gusto estar aquí con ustedes en Al rojo vivo", expresó Rebeka. En principio, la periodista estará conduciendo el show toda esta semana. Está por verse si la periodista se quedará definitivamente en el programa.

Close Share options

Close View image Al rojo vivo da la bienvenida a su nueva conductora tras la sorpresiva salida de María Celeste Arrarás

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.