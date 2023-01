María Celeste Arrarás se convierte en tema de conversación en su exprograma Al rojo vivo Mientras la periodista acudía este jueves como invitada a El gordo y la flaca (Univision), su nombre salía a relucir en el show que ahora conducen Jessica Carrillo y Lourdes Stephen. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás y Raúl de Molina en El gordo y la flaca; Jessica Carrillo y Lourdes Stephen en Al rojo vivo | Credit: Instagram María Celeste Arrarás; Instagram Lourdes Stephen María Celeste Arrarás estuvo este jueves como invitada en el programa El gordo y la flaca (Univision) hablando sobre la controversia que se ha generado alrededor de Miss Universo. "Fue un placer. ¡Gracias por la invitación! Hablamos de temas polémicos incluyendo que la pregunta final que le hacen a las finalistas de Miss Universo no cuenta para la decisión final. Algo que ni las candidatas saben", compartió al término del show la periodista puertorriqueña desde su cuenta de Instagram, donde está a punto de superar los 2 millones de seguidores. "La pregunta final no cuenta para ese entonces ya los jueces han dado su voto final. Cuando se les hace la pregunta y ellas contestan es solo para dar tiempo a que la compañía independiente que contrata el concurso pueda tabular los votos y verificarlos antes del anuncio de la ganadora". María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás en El gordo y la flaca (Univision) | Credit: Instagram María Celeste Arrarás Mientras Arrarás estaba al aire en el programa que conducen Lili Estefan y Raúl de Molina, su nombre aparecía en el espacio de la competencia, Al rojo vivo (Telemundo), show que presentó la periodista durante casi dos décadas y que ahora conducen Jessica Carrillo y Lourdes Stephen. Pero, ¿por qué su nombre salió a relucir en Al rojo vivo? Lourdes Stephen Jessica Carrillo y Lourdes Stephen, conductoras de Al rojo vivo (Telemundo) | Credit: Instagram Lourdes Stephen El programa de Telemundo tuvo este jueves en su plató a la exMiss Universo Alicia Machado, quien hizo frente a la controversia suscitada a raíz de sus polémicas declaraciones sobre el concurso. Al rojo vivo Alicia Machado en Al rojo vivo (Telemundo) | Credit: Al rojo vivo Stephen aprovechó su visita para conocer su opinión sobre los polémicos comentarios que también hizo en su día Arrarás sobre la elección de Miss USA como la nueva Miss Universo. "Tú no fuiste la única persona como que no estuvo de acuerdo con esta decisión del jurado. Una de las más llamativas fue nuestra colega periodista María Celeste Arrarás. Ella, entre muchas otras cosas, dijo: 'Pésima elección de Miss USA como Miss Universo'. Y continuó diciendo: 'Entre las 3 finalistas República Dominicana y Venezuela me parecían candidatas muy superiores a la ganadora, no siempre tiene que ganar una de las nuestras, pero este año el bloque latino sí estaba muy fuerte. Con toda sinceridad y sin querer ser injusta yo no veía a Miss USA ni entre las semifinalistas'. ¿Qué te parece ese comentario?", le preguntó a Machado. Alicia Machado Alicia Machado en Al rojo vivo (Telemundo) | Credit: Al rojo vivo "Nada, no. María Celeste es una reina, es una mujer inteligentísima que lo ha demostrado por años y años en su carrera", comentó la actriz venezolana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Estás de acuerdo con ese pensar de ella?", insistió la conductora del show. "Mira, yo no estoy de acuerdo con los pensamientos de nadie. Yo solo estoy de acuerdo con mi propio pensamiento, con mi propia forma de ver las cosas", respondió Machado.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image María Celeste Arrarás se convierte en tema de conversación en su exprograma Al rojo vivo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.