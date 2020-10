Close

El significativo mensaje de María Celeste Arrarás ante la nueva etapa de Al rojo vivo Desbordada por tantas muestras de cariño desde que fuera despedida de Telemundo, la periodista no dudó en agradecer el apoyo del público a través de las redes sociales. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Todas las miradas estaban puestas este lunes en Al rojo vivo. El programa que durante casi dos décadas condujo la periodista María Celeste Arrarás inició ayer una nueva etapa con un renovado plató y dos nuevos presentadores: Jessica Carrillo y el español Antonio Texeira. "Asumo con felicidad, profesionalismo, responsabilidad y humildad el reto que implica ser parte de la nueva etapa de Al rojo vivo", escribió emocionada la conductora mexicana a través de Instagram, donde cuenta con cerca de 400 mil seguidores. Como se veía venir, el recuerdo de María Celeste eclipsó la nueva etapa del programa, convirtiéndose en la principal protagonista del estreno a través de las redes sociales. "Acabo de ver la 'nueva etapa' y es más de lo mismo", o "los comentarios entre los presentadores no dicen nada, hace falta la fortaleza de María Celeste que llenaba la pantalla con su sola presencia", fueron algunos de los mensajes que se vertieron en el ciberespacio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desbordada por tantas muestras de cariño, mismas que no han cesado desde que hace más de dos meses fuera despedida de la cadena Telemundo, Arrarás no dudó en agradecer el apoyo del público con unas emotivas palabras que compartió este lunes por medio de su perfil de Instagram coincidiendo con el estreno de la nueva etapa del que fuera su programa. "¡Yo también los amo! Gracias por sus lindos mensajes y apoyo incondicional. Espero retribuirles siempre. Que se les triplique todo lo lindo que me desean”, escribió la periodista. María Celeste, además, respondió personalmente algunos de los comentarios que le hicieron llegar sus seguidores, como este que le envío una fiel televidente: "Eres insustituible, eres una persona que brilla con luz propia y seguirás brillando. Te deseo todo lo mejor del mundo". "Gracias por esos elogios y tanto cariño", no tardó en responder Arrarás.

Close Share options

Close Close Login

Close View image El significativo mensaje de María Celeste Arrarás ante la nueva etapa de Al rojo vivo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.