¡María Celeste Arrarás regresa a Univision dos décadas después de su salida de la cadena! La periodista compartió emocionada este anuncio tan especial en las redes. Un esperado encuentro con la que fue su casa por tantos años. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Parece que fue ayer cuando los espectadores disfrutaban de la cita diaria con Primer impacto y sus dos presentadoras estrella por aquel entonces, María Celeste Arrarás y Myrka Dellanos. Casi 20 años después, la periodista puertorriqueña regresa a la que fue su casa televisiva por tanto tiempo para reencontrarse con compañeros y amigos con los que vivió momentos inolvidables. Su regreso a la cadena ha sido como invitada especial del programa de la mañana Despierta América, donde ha sido recibida con los brazos abiertos por sus conductores y su público. Era la propia María Celeste quien encantada de la vida hacía este emotivo anuncio en sus redes a esos seguidores que le han apoyado y acompañado durante toda su carrera como comunicadora. "Será mi primera visita a Univision en casi 20 años. Allí estaré saludando a viejos amigos", reveló este miércoles en su perfil de Instagram. Y así ha sido. La acogida no pudo ser más cálida y cariñosa. María Celeste llegó a plató rodeada de aplausos más que merecidos por, no solo una trayectoria de oro, sino por ser una de las personas más queridas del medio. "Me han hecho sentir muy querida, como en casa", escribió feliz tras su emocionante paso por el programa. La visita llenó de alegría a los allí presentes y a los espectadores en sus casas, quienes quedaron encantados de volver a disfrutar de la presencia de esta gran profesional nuevamente en la pantalla chica. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde su salida de Telemundo, donde trabajó por casi otros 20 años, la conductora no ha parado de hacer cosas a nivel profesional. Sus redes son un no parar informativo, concretamente su canal de Youtube, desde donde cuenta con su propio programa MC María Celeste Live, un espacio de entrevistas con celebridades que ya es todo un éxito. Ver y escuchar a esta gran profesional del medio en la televisión, en redes o en cualquier plataforma es siempre un lujo para los sentidos. ¡Gracias María Celeste!

