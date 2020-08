María Celeste Arrarás recibe importante reconocimiento tras su salida de Al rojo vivo Los éxitos siguen acumulándose en la carrera de la respetada conductora. En esta ocasión su carrera, su imagen y su nombre eran homenajeados en una de las grandes pantallas de la mítica Times Square, de Nueva York. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Posee una de las carreras más premiadas, aplaudidas y respetadas en el mundo de la televisión. Y la cosa suma y sigue. María Celeste Arrarás anota un nuevo logro en su carrera a pocas semanas de salir de Al rojo vivo. Su imagen, su nombre y su trayectoria eran reconocidas en una de las famosas pantallas que ocupan la plaza de Nueva York, Times Square. La periodista puertorriqueña recibía este precioso homenaje "por su trayectoria en la televisión", leía el cartel. Profundamente agradecida y emocionada, María Celeste quiso compartir su inmensa alegría con sus fans por este más que merecido tributo. "¡Ha sido la sorpresa más maravillosa ver ese letrero gigante en pleno Times Square", escribía en su perfil de Instagram junto a las imágenes. Un verdadero motivo para celebrar a lo grande y estar muy orgullosa. Porque si hay algo que la conductora ha logrado, además de mantenerse en la primera línea de la televisión hispana en Estados Unidos, es ganarse el respeto del público y de sus compañeros. Precisamente ellos quisieron hacerle este homenaje por tantos años de entrega y esfuerzo a cada paso del camino. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta gran profesional, feliz mamá y amante de los animales también dio las gracias a "a toda mi gente querida en Nueva York, la ciudad donde comencé mi carrera en el mercado hispano de Estados Unidos, por este reconocimiento a mi trayectoria. ¡Estoy en deuda con ustedes!", concluyó su sentido mensaje. En deuda estamos y estaremos siempre contigo por todo lo que nos das. ¡Un reconocimiento más que merecido!

