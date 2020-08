Talentos de Univision se vuelcan con María Celeste Arrarás tras su salida de Telemundo Varios presentadores de la cadena rival también han arropado a la periodista en estos momentos tan difíciles que está viviendo. ¡Mira los mensajes! Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir "Con profunda tristeza quiero informarles que ayer fue mi último día con Al rojo vivo y en la pantalla de Telemundo. Esta mañana fui informada por la empresa de que han decidido que el programa tome otro rumbo y que debido a ajustes por la pandemia ya no seré más parte del show". Con este mensaje que compartió a través de sus redes sociales María Celeste Arrarás dio a conocer el pasado miércoles su inesperada salida de la cadena propiedad de NBCUniversal. La noticia tomó por sorpresa a todos no solo por las casi dos décadas que llevaba al frente del show sino porque se había convertido en un referente de información para toda la comunidad latina que sintonizaba cada tarde su revista noticiosa desde 2012 para conocer lo que está sucediendo en el mundo. Desde que anunciara su salida del show, la reconocida periodista puertorriqueña no ha dejado de recibir muestras de cariño y apoyo a través de las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La comunidad hispana se ha volcado al completo con ella, incluidos varios talentos de la competencia, Univision, que no han dudado en solidarizarse con la situación que está viviendo. "Tú eres muy talentosa y una guerrera. Se acaba un capítulo y pronto comenzarás otro. Todo en la vida pasa por algo", escribió la presentadora de Aquí y ahora (Univision) Teresa Rodríguez. Image zoom Teresa Rodríguez Instagram Teresa Rodríguez "Tú éxito nunca ha sido coincidencia sino el producto de tu gran talento y mucho trabajo que van a seguir dando frutos. Estoy segura de que este es el principio de algo mucho mejor. Dios te bendiga siempre", fueron las palabras que compartió la periodista dominicana Lourdes Stephen, conductora de Sal y pimienta (Univision). Image zoom Lourdes Stephen Incluso Clarissa Molina, uno de los rostros más jóvenes de la cadena, mostró su apoyo público a María Celeste en estos difíciles momentos que está viviendo. Image zoom Clarissa Molina Instagram Clarissa Molina ¡Todos estamos contigo María Celeste!

