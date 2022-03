María Celeste Arrarás ya vio La mesa caliente, ¿qué opina de la participación de Myrka Dellanos? La periodista María Celeste Arrarás, que por años compartió set con Myrka Dellanos, habló en exclusiva sobre el nuevo programa de la cubanoamericana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Maria Celeste Arraras Maria Celeste Arraras | Credit: Instagram/Maria Celeste Arraras María Celeste Arrarás y Myrka Dellanos, que durante casi una década fueron el dúo dinámico que lideró las tardes de la televisión en español en Primer impacto (Univision), ahora siguen caminos separados pero siempre vinculados a su pasión por el periodismo. Arrarás lidera DocuFilms con María Celeste Arrarás en CNN. "Ha sido una experiencia maravillosa trabajar con una franquicia tan prestigiosa como lo es CNN", dijo en exclusiva a People en Español la puertorriqueña. "Ha sido volver a mis raíces del periodismo investigativo y eso me complace mucho. El programa se transmite todos los domingos en la noche". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Por su parte, Dellanos presenta junto a Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe el programa La mesa caliente en Telemundo. Este es un proyecto especial y es un nuevo reto trabajar con tres mujeres", dijo Dellanos. "Es una nueva oportunidad de estar frente a las cámaras cada día". Arrarás no dudó ni un instante en apoyar a su colega en su nueva aventura. "Fui de las primeras en felicitarla", dijo. "Igual he hecho con las demás chicas del programa, a las cuales conozco personalmente muy bien. Creo que son un buen equipo". A lo que agregó: "El formato no es nuevo porque ha sido una franquicia muy exitosa en la televisión en inglés, pero sí es la primera vez que se estrena en la televisión hispana y creo que va a ser muy popular. Le deseo lo mejor al proyecto". ¿Regresarías María Celeste a trabajar con Myrka? "Con Myrka me siento muy cómoda trabajando y siempre hemos estado abiertas a volver a trabajar juntas", confesó la reconocida periodista. "En estos momentos las dos tenemos las manos llenas con nuestros respectivos proyectos y nos respaldamos mutuamente pero en un futuro puede pasar …¿por qué no? Sentimos el cariño del público".

